Forældrekøb kan være en fordelagtig måde at overdrage en del af sin formue på til børnene uden afgifter.

Men der er andre måder at gøre det på, end ved køb af lejligheder i storbyerne, skriver Finans.

Indehaver af PrivatRevision med speciale i forældrekøb, Christian Bækmark, mener, at det er oplagt at købe et sommerhus som forældrekøb eller omvendt forældrekøb, hvor det er børnene, der køber bolig til forældrene.

'Det vil være lettere for børnene at få en fremtidig værdistigning gjort skattefri. Dette skyldes, at et sommerhus blot skal være benyttet til fritidsformål af ejeren i dennes ejertid, for at kunne sælges skattefrit,' siger Christian Bækmark til Finans.

Der er nemlig et krav om, at man som ejer og sælger selv skal have boet fast i boligen, inden det bliver sat til salg og købt af et familiemedlem.

Hvis det vel og mærke skal ske skattefrit, som er fidusen ved et forældrekøb.

Og det kan være lettere besværligt i en lejlighed, hvor det aldrig har været meningen, at forældrene skulle flytte ind. Det er i stedet lettere at opfylde sådan et krav i et sommerhus, forklarer eksperten.

For et sommerhus gælder kun delvis beboelse, og det bliver derfor langt mere overskueligt at foretage et forældrekøb, når der ikke er krav om fast beboelse, mener Christian Bækmark.

Derfor mener han, at man med fordel kan kigge mod sommerhusmarkedet, hvis man leder efter en måde at viderebringe arv på og samtidig betale mindre i skat ved salget.

Han forklarer til mediet, at sommerhusmarkedet ikke har oplevet så store stigninger som ejerlejlighedsmarkedet har det i storbyerne, mens der er en øget efterspørgsel på sommerhuse.

Slutteligt er det blevet billigere at låne til et sommerhus - eksempelvis har man siden 2017 kunnet få 75 pct. realkreditbelåning af sommerhuset mod tidligere 60 pct.

Det betyder ifølge Christian Bækmark, at køberen af sommerhuset ikke behøver have penge op af lommen.