10.000 skridt om dagen. Det er en udbredt opfattelse i befolkningen, at det er antallet af skridt, som man skal stræbe efter at gå hver dag.

Men hvorfor 10.000 skridt? Hvad har gjort det til vores standardmål og en grænse for vores sundhed?

Det prøver DR at besvare i en artikel på deres hjemmeside.

»Om du går 8.000, 12.000 eller 20.000 skridt på en dag, er ikke afgørende. De 10.000 skridt skal ses mere som en rettesnor. Selvfølgelig er mere motion lig med bedre resultater – dog til en vis grænse,« siger Jens Høyer-Kruse, der er adjunkt på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, til DR

Hele ideen om de 10.000 skridt om dagen blev skabt af en reklamekampagne for en skridttæller i Japan, der hed ‘manpo-kei’, som betyder det 10.000 skridt-system, skriver DR.

Den blev lanceret i 1965 efter, der havde været afholdt OL i Tokyo året før. Japanerne tog hurtigt reklamen og budskabet til sig, og budskabet bredte sig hurtigt til resten af verdens befolkning.

En forskning fra et amerikansk studie viser dog også, at man formentlig lever længere, hvis du går 8.000 skridt om dagen frem for 4.000 skridt.

Bente Klarlund, der er professor på Københavns Universitet, hvor hun forsker i, hvordan motion påvirker vores krop, har også talt med DR, og hun fortæller, at forskningen viser, at risikoen for en tidlig død var 50 procent lavere blandt de deltagere i forskningen, der gik 8.000 skridt om dagen.

Forskningen stiller antallet af skridt op imod dødelighed, og viser, at kurven begynder at flade ud allerede ved 8.000 daglige skridt, så du kan altså nøjes med at gå en smule mindre end de 10.000 skridt hver dag.