1. juli kom der en opsigtsvækkende besked fra landbrug-rådgivningsvirksomheden Landbosyd.

De to direktører i virksomheden, Anders Andersen og Jan Fensholt-Hansen, blev opsagt med øjeblikkelig virkning, og forklaringen var, at virksomheden skulle slankes, og at Landbosyd ville gå andre veje trods fremgang.

Det er dog ikke hele sandheden, oplyser JydskeVestkysten, som har været i kontakt med bestyrelsesformand i Landbosyd, Mogens Dall.

Mogens Dall fortæller til avisen, at afskedigelsen af de to direktører skyldes, at der er blevet faktureret timer til to fiktive medarbejdere for at få budgettet til at gå op, samt at otte anonyme medarbejdere har udtrykt utilfredshed med ledelsen.

»Det svarer til, at du sætter dig ind i en taxa, og taxameteret viser 220 kroner. Men taxachaufføren vil have 330 kroner, for ellers går hans budget ikke op. Det er uigennemsigtigt, og budgettet er ikke retvisende,« siger Mogens Dall.

Det var et tip fra en medarbejder, der førte til fyringen af de to direktører.

JydskeVestkysten beretter, at Anders Andersen ikke ønsker at udtale sig om sagen. Den anden direktør, Jan Fensholt-Hansen, er uforstående overfor kritikken og fortæller, at fremgangsmåden, hvorpå virksomheden har faktureret, har været den samme i de 13 år, han har været en del af Landbosyd.

LandboSyd har ca. 150 medarbejdere og en årlig omsætning på knap 100 mio. kr., oplyser virksomheden på sin hjemmeside.