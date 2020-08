Mandag rejser regnbuen sig over København. Selv om omstændighederne har tvunget folkene bag til at tænke kreativt, er Copenhagen Pride Week 2020 en realitet.



De kommende dage byder på 100 arrangementer, og fire telte på Rådhuspladsen i København – i ugens anledning kaldet Pride Square – vil danne rammerne.



Så spørger du måske: Er det forsvarligt, når et virusudbrud hærger? Svaret fra folkene bag er i hvert fald 'ja'.

Der vil ikke blive lukket flere ind, end hvad myndighederne kan sende en tommelfinger i vejret for. Den begrænsede kapacitet betyder dog ikke, at Pride-ugen bliver for den lille eksklusive gruppe, der er heldig at stå forrest i køen til teltene.

Arrangementet 'Drag for begyndere' vender tilbage til Rådhuspladsen i år. Denne gang fredag klokken 20-21.30 i telt 4. Foto: Anne Bæk Vis mere Arrangementet 'Drag for begyndere' vender tilbage til Rådhuspladsen i år. Denne gang fredag klokken 20-21.30 i telt 4. Foto: Anne Bæk

Hele molevitten bliver nemlig livestreamet og kan ses på nettet.

Men hvad så med Pride-ugens ikoniske højdepunkt – paraden? Paraden, der ikke blot er en farverig mangfoldighedsfest, men en demonstration for LGBT+-rettigheder?

Heller ikke denne er aflyst, forsikrer forperson Lars Henriksen. Den kommer bare ikke til at foregå fra Frederiksberg Rådhus til Københavns ditto som vanligt.



»Selv om det er underligt at være den store fysiske march foruden, kommer der i år til at være både en digital og fysisk manifestering, som alle kan blive en del af.«

Årets parade er ikke aflyst – bare ændret. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Årets parade er ikke aflyst – bare ændret. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den digitale parade kommer til at bestå af forskellige videohilsner og indslag. Desuden løber eventet Stride With Pride af stablen i alle de byer, der har måttet aflyse deres Pride helt i år: Aalborg, Aarhus, Viborg, Ringkøbing-Skjern, Kolding og Fanø.

»Vi vil have marchelementet tilbage på en forsvarlig måde og gøre Pride-bevægelsen synlig ud over hele landet – både figurativt, men også helt bogstaveligt. Vi vil nemlig ved at gå fysiske ruter, der hver danner et bogstav, skrive P R I D E hen over landet,« fortæller Benjamin Hansen, som er projektleder på den digitale parade.

Paraden bliver fra klokken 18.30 og en time frem bragt online i samarbejde med TV 2 Lorry og vil fungere som en optakt til et stort Pride-show fra klokken 19.45-21.45, hvor blandt andre kronprinsesse Mary får ordet.

Showet kan – ligesom alt andet – findes på www.copenhagenprideweek2020.dk. Her finder du ugens fulde program – et lille udpluk:

Mandag klokken 14-15 i telt 2: Samtalesalon om livet som aseksuel

Hvad vil det sige at være aseksuel? Og hvilke udfordringer følger med, når man erkender, at man simpelthen ikke interesserer sig for eller har lyst til sex? Det fortæller et panel af aseksuelle om.

Mandag klokken 15.30-16.30 i telt 2: Debat med ligestillingsordførerne

Hvor stor en del af kampen for rettigheder til LGBT+-personer er allerede udkæmpet? Hvilke visioner har politikerne for at nå det sidste stykke? Den debat deltager Folketingets ligestillingsordførere i.

Tirsdag klokken 14.30-16 i telt 3: Børnetime

Pride er ikke kun for voksne, og derfor byder Copenhagen Pride børnene indenfor til fællessang. Efterfølgende vil de to dragqueens Dallas King og DiDi Cancerella stå for en omgang højtlæsning.

Onsdag klokken 14-15 i telt 2: Et indblik i cruisingkultur

Cruising. Et begreb, der dækker både en form for kørsel, at være på krydstogt, og når fremmede mænd mødes i det offentlige rum, dyrker sex og går hver til sit. Dette oplæg handler om sidstnævnte fænomen.

Planlægger du - på den ene eller anden måde - at deltage i Pride-ugen?

Onsdag klokken 18.30-20 i telt 3: 'Vild med svans' – live podcast

I samtalepodcasten snakker Aleksander og Josias skammen ud af alt det, de har brugt så meget af livet på at fortrænge. Erfaringer og anekdoter bliver denne dag delt live.

Torsdag klokken 18-19 i telt 1: Metupride og den tyrkiske LGBT+-situation

Homoseksualitet er ikke ulovligt i Tyrkiet, men det er bestemt heller ikke velset. Tyrkiske rettighedsforkæmpere fortæller om situationen i landet, hvor præsidenten for nylig krævede en homoseksuel karakter skrevet ud af en Netflix-serie.

Fredag klokken 19-20 i telt 3: Bryan Rice: Live og intim

Denne giver vist sig selv. 'No Promises'-sangeren spiller fredag aften i gang.