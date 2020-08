Partierne i Folketinget fik lov at fortælle hver især netop hvad de var glade for i aftenens aftale, da der var pressemøde på Christiansborg umiddelbart efter aftalen var indgået.

Venstres Inger Støjberg var meget begejstret for, at der i højere grad gennemføres stikprøvekontroller i områder, hvor der er mange smittede.

Det har været et borgerligt krav fra både Venstre og Dansk Folkeparti efter, at det kom frem at smitten blussede voldsomt op i de somaliske miljøer i Aarhus. Man undersøger således aktivt om personer, der er blevet bedt om at isolere sig også gør det.

»Det er ligegyldigt om det er fiskere i Thyborøn eller somaliere i Aarhus,« sagde Støjberg.

Inger Støjberg (Venstre) Folketingets partier efter forhandlingerne om næste fase af genåbningen, den såkaldte fase 4, i Landstingssalen på Christiansborg, fredag den 14. august 2020.. (Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix)

Dansk Folkepartis Peter Skaarup gav udtryk for det samme. Han forklarer, at der er enighed om, at 'der vil falde brænde ned,' hvis man ikke overholder sin karantæne.

Der er allerede hjemmel i den nuværende epidemilov for at tage sanktioner i brug, men i praksis er det ikke sket. Men det ændrer sig ifølge Skaarup nu. Han var også glad for, at kulturlivet nu også genåbner yderligere.

De Radikales Stinus Lindgren fremhævede, at seksdagesreglen nu helt bortfalder. Det har været en mærkesag for flere partier, herunder De Radikale, men også Liberal Alliance.

Seksdagesreglen betød, at turister kun kunne lukkes ind i Danmark, såfremt de havde booket seks dages ophold. Det har været et hårdt slag for turismen og reglen bortfalder nu.

Stinus Lindgreen(B) inden Folketingets partier fortsætter forhandlingerne om næste fase af genåbningen, den såkaldte fase 4, i Landstingssalen på Christiansborg, fredag den 14. august 2020. (Foto: Thomas Sjørup/Scanpix 2020)

SFs Kirsten Normann Andersen fremhævede blandt andet, at man vil øge informationsniveauet om, hvordan man skal agere, når man er smittet og skal isolere sig for at begrænse smitten.

En af Enhedslistens kæpheste har været gratis mundbind til udsatte grupper. Den fik partiet hjem. Der vil blive gratis mundbind til kronisk syge og socialt udsatte. Herunder også ældre danskere, hvilket Dansk Folkeparti især støtter.

De Konservatives Per Larsen fremhævede, at aftalen indeholder en fastholdelse af hjælpepakkerne til de dele af det danske erhvervsliv, som har været hårdt ramt af pandemien. Det har været en konservativ mærkesag.

Den socialdemokratiske justitsminister Nick Hækkerup udtalte sig også. Han udtrykte blandt andet begejstring for at, der nu er politisk enighed om, at den systematiske smitteopsporing, øget testkapacitet og fokus på at smittede isolerer sig, styrkes.