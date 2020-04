Når partilederne torsdag skal forhandle med statsminister Mette Frederiksen, er der vidt forskellige ønsker.

Blå blok ser gerne en fortsat åbning af erhvervslivet, mens rød blok er mere forsigtig.

De Konservatives Søren Pape Poulsen går til forhandlingerne med et ønske om først få åbnet flere erhverv og serviceerhverv, for eksempel caféer og restauranter.

»Vi skal have gang i økonomien ved at lade folk gå ud og bruge nogle penge,« siger han og tilføjer, at han også har et ønske om at se opdaterede beregninger fra myndighederne.

Partiformand Søren Pape Poulsen (K). Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Partiformand Søren Pape Poulsen (K). Foto: Niels Christian Vilmann

»Sidst fik vi jo at vide, at vi på baggrund af beregningerne kunne åbne meget mere, men vi valgte ikke at gøre det, fordi der var et stykke papir med fra sundhedsmyndighederne, der sagde, at det burde vi ikke. Hvad siger de så nu?«.

Hos Liberal Alliance håber Alex Vanopslagh, at der kan udarbejdes nye retningslinjer for, hvilke regler man skal leve op til, for at få lov til at åbne.

»Alle caféer, restauranter, butikker, centre med videre, som kan efterleve kravene, skal have lov til at åbne. Der skal føres tilsyn med overholdelse af kravene,« mener han.

Ud over det økonomiske har han også et ønske i forhold til borgernes sociale liv.

Liberal Alliances Alex Vanopslagh. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Liberal Alliances Alex Vanopslagh. Foto: Niels Christian Vilmann

»Vi håber, at der kan opnås enighed om en klar melding til alle dem, der er nervøse for, om de kan holde bryllupper, konfirmationer og andre store familiebegivenheder på den anden side af sommerferien - at det kan de godt regne med. Naturligvis under forudsætning af, at udviklingen ikke i mellemtiden løber fra os,« siger Alex Vanopslagh.

Venstre vil også have en genåbning af mere erhverv.

»De dele af Danmark, hvor der er størst samfundsøkonomisk gevinst under den forudsætning, at en genåbning bygger på et stærkt sundhedsfagligt fundament,« siger finansordfører Troels Lund Poulsen, der kritiserer de tidligere forhandlinger.

»Statsministeren og regeringen har stort set ikke inddraget Folketingets partier i de beslutninger, de har truffet indtil videre. Der er en uhørt lukkethed om det meste, og det skaber utryghed og usikkerhed i befolkningen, og gør det meget vanskeligt at lave en reel forhandling.«

Kræver en ny plan

Hos regeringens støttepartier er ønskerne mere forsigtige.

Radikale Venstre går til forhandlingerne med et krav om en langsigtet genåbningsplan.

»Vi tager befolkningens behov for klarhed med under armen. Vi ønsker åbenhed og klarhed om, hvad vi styrer efter, som forudsætning for en politisk aftale om en genåbningsplan for Danmark.«

»Tilliden og disciplinen i forhold til at følge myndighedernes anbefalinger i de næste faser hviler på, at folk kan se, hvad meningen er,« forklarer Morten Østergaard, der tidligere har uddybet sit ønske om en langsigtet strategi i et interview med B.T.

Enhedslistens Pernille Skipper. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Enhedslistens Pernille Skipper. Foto: Liselotte Sabroe

For Enhedslistens Pernille Skipper er det vigtigste, at myndighederne har styr på smitteudviklingen.

»Det må ikke løbe os af hænde. Det ville få enorme konsekvenser for menneskers liv og vores sundhedssystem,« siger Pernille Skipper, der efterspørger en strategi for test.

»Derfor krævede vi i fase ét af genåbningen en teststrategi. Den mangler stadig at komme helt på plads, ligesom der skal være meget mere klarhed over brugen af værnemidler, før vi mener, at det er forsvarligt at åbne yderligere op.«

Hun har særligt et ønske for genåbningen:

Hvad ønsker du skal genåbne?

»Selvfølgelig tænker vi enormt meget på for eksempel de psykisk sårbare, som ikke har adgang til terapi og får det værre og værre, men vi skal have sikkerhed for, at det er forsvarligt først,« forklarer Pernille Skipper.

SF går til forhandlingerne med et ønske om det, partiet kalder »fleksibel genåbningslov for folkeskolen«.

»SF ser ikke en total genåbning på denne side af sommerferien af folkeskolerne – det vil være uansvarligt fra den ene dag til den anden at åbne op, når der mangler kapacitet og lærere,« siger gruppeformand Jacob Mark.

Han mener dog, at der med en »fleksibel genåbningslov for folkeskolen« skal være muligt for kommuner, der kan følge de sundhedsfaglige retningslinjer, at åbne lidt op, for eksempel nogle timer om ugen.

»Derudover skal alle kommuner lave en trivselsplan kommunalt for de unge, så man sikrer sig, at de ikke bliver ensomme. Udgifter til den fleksible genåbning skal ligesom andre udgifter dækkes af staten,« mener Jacob Mark.

Alternativet ønsker at åbne for 6-8. klasse i folkeskolerne.

»Det er vigtigt at undgå videnstab, og der er behov for, at de unge bevarer deres sociale relationer og kompetencer,« siger Josephine Fock, der også ønsker at åbne efterskoler og højskoler.

»De unge skal have mulighed for at få en afslutning på deres dannelsesrejse sammen med deres kammerater. Og desuden ønsker vi udeservering i caféer og restauranter. Alt sammen med afstand,« siger hun.

Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.