Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag markeres årsdagen for Ruslands invasion i Ukraine på vidt forskellige måder i landets største byer.

Få her et overblik over, hvad der sker i en by nær dig, og hvordan du melder dig til et af arrangementerne.

Lad os starte i København.

Klokken 14 til 15 vil der være mindehøjtidelighed på Københavns Rådhus.

Her vil statsminister Mette Frederiksen, overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og Mykhailo Vydoinyk, der er Ukraines ambassadør i Danmark, holde taler.

Derudover vil der være korsang ved Sankt Annæ Pigekor og det ukrainske kor Ukrainian Soul.

Cirka 300 ukrainere har allerede tilmeldt sig adgang til Københavns Rådhus, men der er også adgang for andre borgere, der skal tilmelde sig her.

Der er dog begrænset antal pladser i Rådhushallen, så tilmelding foregår efter først-til-mølle.

Her ses statsminister Mette Frederiksen, da hun 18. februar holdt tale ved den årlige internationale sikkerhedskonference i München i Tyskland. Foto: Felix H'rhager Vis mere Her ses statsminister Mette Frederiksen, da hun 18. februar holdt tale ved den årlige internationale sikkerhedskonference i München i Tyskland. Foto: Felix H'rhager

»Ukrainere har først haft mulighed for at tilmelde sig adgang til hallen på Københavns Rådhus, men nu er der også åbent for andre borgere, der kan tilmelde sig adgang, så længe der er pladser,« siger Martin Hessellund Petersen, der er pressechef hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Allerede klokken 10 vil kronprins Frederik og kronprinsesse Mary være til stede ved en gudstjeneste i Holmens Kirke ved Christiansborg, der mindes ukrainerne.

Her vil Folketingets medlemmer være til stede, men der er ikke plads til almindelige borgere.

I Aarhus markeres etårsdagen på flere måder.

Fra klokken 16.00 til 17.30 vil elever fra Musikskolen i Aarhus spille klaverstykker med ukrainsk musik på Aarhus Rådhus.

Der er gratis adgang for alle, der vil høre musikken.

Klokken 17 – altså stort set samtidig – vil der i Vor Frue Kirke på Ryesgade 26 i Aarhus være en bøn for Ukraine og en mindehøjtidelighed for ofrene for russisk aggression, oplyser Aarhus Kommune.

Lad os springe til landets tredjestørste by.

I Odense vil der klokken 16 være et fakkeloptog fra Munke Mose til Flakhaven.

Her vil der klokken 16.20 være musikalske indslag, der alle er på ukrainsk.

Der vil være taler fra Odenses borgmester, Peter Rahbaek Jul (S), samt folketingsmedlemmerne Lars Christian Lilleholt (V) og Trine Bramsen (S).

I Aalborg markeres etårsdagen flere steder.

Her er der ikke meldt ud om nogen formelle arrangementer fra Aalborg Kommune.

Men lokale ukrainere anbefaler folk at komme klokken 17 på Nytorv i midten af Aalborg med et fyrfadslys, der skal tændes og stilles på torvet.

Der opfordres til, at det er en fredelig demonstration, der markerer mindedagen.

Og markeringerne stopper ikke fredag i den nordjyske by.

Lørdag klokken 13 har Amnesty International indkaldt til demonstration på Toldbod Plads i Aalborg.

Klokken 13.15 vil der være fællessang på Toldbod Plads, inden det hele afsluttes klokken 13.20.