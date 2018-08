Bilka har i denne uge fået en kunde mindre. Navnet er Michael Sørensen fra Tilst. Han nægtede at lade en kassedame se sine indkøbsposer. Og den efterfølgende disputs om det - mellem en sikkerhedschef, kassedamen og Michael Sørensen - får nu Bilka til at forbyde Michael Sørensen al fremtidig adgang til supermarkedets hylder.

Men lad os starte fra begyndelsen i denne sag, der handler om, hvordan vi taler til hinanden, civilsamfundets rettigheder mod virksomheders. Og ikke mindst - noget så prosiask som indkøbsposer.

Det, der ellers lignede en helt normal indkøbstur for Michael Sørensen til Bilka i Tilst ændrede sig pludselig sidste lørdag, da han skulle betale for sine varer. Butiksassistenten ville nemlig se indholdet af Michael Sørensens medbragte poser. Men det fik hun ikke lov til.

- Det er kun politiet, der må visitere, ifølge retsplejeloven, så hvis man ikke har et politiskilt, så har man sådan set ikke ret til at vide, hvad jeg har i mine poser, mener Michael Sørensen, der er uddannet Cand.Jur. til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har længe haft en kæphest. Han mener, at virksomheder som Bilka overskrider almindelige menneskers rettigheder, hvis de insisterer på at se i kundernes poser, fordi reglerne faktisk siger, at hvis kunden siger nej, så må der ikke ses i poserne.

Da Michael Sørensen blev ved med at nægte at vise, hvad han havde i sine poser, ringede butiksassistenten efter en vagt, som derefter kom for at overbevise Michael Sørensen om, at han skulle vise indholdet af sine tasker.

- Han sagde, at når jeg ikke ville vise, hvad der var i mine poser, måtte det være fordi, jeg havde noget at skjule. Nej, sagde jeg. Men jeg har sådan set lov til at sige nej, og det ved I udmærket godt, siger Michael Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vagten ville herefter have Michael Sørensen med hen på et kontor, hvilket han nægtede, og derfor blev varehuschefen tilkaldt.

- Han var fuldstændig umulig at tale med, han lyttede overhovedet ikke til, hvad jeg sagde. Og han blev ved med at sige, at jeg skulle skamme mig, at jeg ikke skulle stå og opføre mig sådan, siger Michael Sørensen

Derudover påpegede varehuschefen, at det var Michael Sørensens skyld, at butiksassistenten var blevet ked af det og måtte sendes hjem:

- Jeg sagde, at hvis jeg havde en andel i det, så vil jeg selvfølgelig gerne sige undskyld. Og jeg vil også gerne sige, at jeg var hård overfor hende, men hun var også rimelig hård over for mig, mener han.

Herefter påpegede Michael Sørensen, at han mente, at det var varehuschefen, der havde det største ansvar, fordi han havde instrueret en medarbejder i at gøre noget ulovligt. Nemlig ikke at godtage kundens nej.

Medarbejderne kommer først

Hos Salling Group, som Bilka hører under, er direktør Mark Nielsen lodret uenig i Michael Sørensens udlægning.

Han mener ikke, at sagen handler om en ekspedient, der ville se ned i en kundes poser. Han mener, at hun bad Michael Sørensen om at løfte sine poser, da der ofte er kunder, der glemmer nogle varer under poserne. Og det må Bilka gerne, da kundevognen er virksomhedens ejendom. Han anklager desuden Michael Sørensen for at have overfuset ekspedienten med ukvemsord, hvilke ønsker han ikke at konkretisere.

-Vi mener, at han opfører sig ubehøvlet for at sige det mildt over for vores medarbejder. Vi vil ikke tolerere, at vores medarbejdere behandles sådan, og ja, det er sjældent, at vi udelukker kunder fra at handle, men det sker - og sådan er det så også i denne sag, siger direktør i Salling Group, Mark Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bilkas beslutning nyder opbakning fra formanden for HK-Handel Østjylland, Cliff Præstegaard:

- Vi støtter, at Bilka sætter deres ansattes velbefindende før kundernes - og hvis kunderne er ubehøvlede, som vi har fået refereret fra tillidsrepræsentanten, så mener vi, at det er fint, at Bilka sætter foden ned, udtaler han.

Arbejdsgiver er skurk

Tilbage i Tilst sidder Michael Sørensen, der nu skal finde sig et nyt sted at handle fremover. I ugen der er gået siden Aarhus Stiftstidende bragte historien om posemanden, der nægtede at fremvise sine poser er sagen blevet debatteret lystigt på Facebook og i Radio 24-7. Kværulant kaldes han af mange. Andre mener, at han gjorde rigtigt i at stå på sin ret.

- Jeg synes, at de overreagerer. Men hvad skal jeg gøre? Det er ord mod ord - og ja, jeg diskuterede, men der var flere meter mellem os, og jeg skulle måske ikke have kaldt hende en lille pige. Men det var hun jo. Og i virkeligheden mener jeg jo, at det er arbejdsgiveren, der er skurken her. De skulle informere deres medarbejdere om, at hvis kunden siger nej er det et nej, siger Michael Sørensen.