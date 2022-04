Du risikerer nemt at overse det, hvis du cykler forbi den lange, røde murstensvæg i Københavns Nordvestkvarter.

Men sagtner du farten, vil du måske lægge mærke til en lille perle af et nybyggeri, som imponerer Berlingskes arkitekturredaktør.

»Der er meget god grund til at præmiere den form for nænsom opmærksomhed på byens rum,« siger Holger Dahl.

Der er tale om den nye indgang til Bispebjerg Kirkegård: En lille plads, der er skabt ved, at den store kirkegårdsmur er skubbet nogle meter tilbage.

Pladsen ved Skoleholdervej ses her fra luften. Kirkemuren er trukket tilbage fra vejen og skaber en naturlig sti indtil Kirkegården på den anden side. Foto: Astrid Maria Rasmussen Vis mere Pladsen ved Skoleholdervej ses her fra luften. Kirkemuren er trukket tilbage fra vejen og skaber en naturlig sti indtil Kirkegården på den anden side. Foto: Astrid Maria Rasmussen

»Det er gjort så diskret, at man næsten ikke lægger mærke til det,« siger Holger Dahl og fortsætter:

»Pladsen er blevet et rum, der gør adgangen til kirken meget nemmere, men den er også i sig selv et rum, der indfanger hele gadeforløbet.«

En særlig detalje får ros. 20 minutter efter soldnedgang tændes et varmt lys langs murens nedre kant. Det er godt tænkt, lyder det.

»Det er lidt en Tivoli-effekt - man kan grine af at lave lysshow på sådan en plads - men det gør, at pladsen fremstår som noget særligt. Den får karakter af at være et værk, og det klæder stedet,« siger Holger Dahl.

20 minutter efter solnedgang tændes lyset langs muren. Foto: Naja Viscor Vis mere 20 minutter efter solnedgang tændes lyset langs muren. Foto: Naja Viscor

Han vil derfor stemme på pladsen som hovedstadens smukkeste nybyggeri. Den er nomineret blandt seks andre til prisen, som afgøres af de borgere, der stemmer. Det kan du gøre her.

Torsdag havde 2.290 personer stemt. Afstemningen slutter fredag ved midnat.

Holger Dahl er også svært begejstret for Ny Østergade 30. På den hidtil tomme grund i Indre By, er der nu et stykke ‘helt nutidig og helt nostalgisk konceptualisme.’

Arkitekturredaktøren har givet byggeriet fem stjerner i sin anmeldelse, hvor han fremhæver arkitekternes udfordring med grunden, der er ‘vanskelig, for den er lang og smal, og den bygning, man placerer på den, skal forholde sig til en række forskellige bysituationer og skalaer uden at blive helt leddeløs.’

Holger Dahl er meget begejstret for nybyggeriet på den hidtil tomme plads på Ny Østergade 30. Foto: Hampus Berndtson Vis mere Holger Dahl er meget begejstret for nybyggeriet på den hidtil tomme plads på Ny Østergade 30. Foto: Hampus Berndtson

Det er arkitekterne sluppet godt fra, lyder det altså.

»Det er et fremragende eksempel på en indpasningsopgave på en meget vanskelig grund. Det er meget svært at bygge nyt i det gamle København, fordi alt kommer til at stritte,« siger Holger Dahl.