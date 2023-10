B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, har et bud på, hvordan formandsskabet bliver i Venstre, efter Jakob Ellemann-Jensen mandag formiddag har sagt farvel til dansk politik.

Han har både bud på den nye formand og næstformanden.

»Mit gæt er, at Troels Lund Poulsen bliver formand, og Stephanie Lose bliver næstformand,« siger Joachim B. Olsen, og tilføjer:

»Det er samme kombination, som da Jakob Ellemann-Jensen var sygemeldt med stress i foråret.«

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) overtager foreløbigt økonomiministeriet, efter Jakob Ellemann-Jensens farvel til dansk politik. Han er Joachim B. Olsens favorit til at blive ny formand for Venstre. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Flere har ellers fremhævet Søren Gade, der er formand for Folketinget, som bedste bud på en ny formand for Venstre.

Men han har kort efter Jakob Ellemann-Jensen sagde farvel på pressemødet mandag formiddag meldt ud, at han støtter Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose til at stille op som formand og næstformand i Venstre.

»Søren Gade har meldt ud, at han støtter de to, og det er også det, jeg hører, når jeg taler med Venstrefolk. Det er ligesom den kombination, der i hvert fald på Christiansborg, bliver udtrykt den største begejstring for,« siger Joachim B. Olsen.

Men hvorfor mener du, Troels Lund Poulsen vil være den rigtige som formand for Venstre?

Her er Joachim B Olsen, der er politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Troels Lund har siddet med til regeringsforhandlingerne, og han har helt særlig forståelse for den ånd, SVM-regeringen er støbt i, kan man sige,« siger Joachim B. Olsen.

Han peger også på, at der er sket en forvandling med Troels Lund Poulsen, der virkelig får Joachim B. Olsen til at spærre øjnene op.

»Han har oplevet det utrolige og lidt ironiske, at han er blevet en af de mest populære ministre i regeringen,« siger Joachim B. Olsen.

Han fortsætter:

»Troels Lund har aldrig været populær eller en folkeforfører. Hans personlige stemmetal har altid været lave. Men han har fået en eller anden form for gennembrud under den her regering. Derfor tror jeg, at det bliver ham.«

Her er det store spørgsmål

Under pressemødet mandag formiddag sagde Jakob Ellemann-Jensen igen og igen, at han ikke mener, at det var forkert, at Venstre sidste år indgik i regeringen med Socialdemokratiet og Moderaterne.

»Spørgsmålet er selvfølgelig, om Venstres analyse af, at det er Ellemann den er gal med og ikke Venstres deltagelse i SVM-regeringen, er korrekt. Hvis det er deltagelsen i regeringen, der skræmmer vælgerne væk, så kommer Troels Lund bare til at sidde i spidsen for et projekt, vælgerne har vendt tommelfingeren nedad til,« siger Joachim B. Olsen.

Og så er der spørgsmålet om, hvorfor Søren Gade allerede nu melder ud, at han peger på Troels Lund og Stephanie Lose?

Til det svarer Joachim B. Olsen:

»Mit indtryk er, at jobbet som formand for Venstre ikke er et job, han har lyst til. Han er formand for Folketinget og lidt længere væk fra magten.«

Hvordan formandsskabet bliver i Venstre afgøres, når partiet holder landsmøde 18. og 19. november 2023 i Herning Kongrescenter.

Ind til da overtager Stephanie Lose, der er næstformand i Venstre og formand for Region Syddanmark, det organisatoriske arbejde i partiet.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen overtager foreløbig økonomiministeriet.

