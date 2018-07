Danskerne farer til syden for at nyde sol, strand og vand. Men ferieidyllen kan hurtigt få en ende, når rejsemave, blærebetændelse og kollaps træder ind.

Allerede nu er der en stigning i syge danskere i udlandet, skriver rejseforsikringsselskabet SOS International i en pressemeddelelse.

»I de seneste uger har vi haft utroligt mange anmeldelser fra danskere, som er blevet syge eller kommet galt afsted på deres sommerferie, særligt i Spanien, Grækenland og Tyrkiet,« forklarer Karin Tranberg, divisionsdirektør i SOS International.

Fakta Top 5: Disse skader rammes flest danskere af på sommerferien Maveinfektion

Blærebetændelse

Kollaps/besvimelse

Medicinsk observation

Ryg- og nakkeproblemer Kilde: Data fra SOS International uge 20-27, 2018.

Størstedelen af anmeldelserne udgør dårlig mave, blærebetændelse eller besvimelse.



»Når vi rejser udenlands, og særligt til visse dele af verden, så glemmer mange af os at tage vores forholdsregler ift., at man nemt kan ende med en maveinfektion. Og selvom det heldigvis ofte er ganske harmløst i længden, så kan sådanne hyppige toiletbesøg ødelægge en stor del af ferien, så det er helt naturligt, at vi søger al den hjælp, vi kan få, i sådanne situationer,« siger Karin Tranberg.

Har du været syg på din sommerferie i udlandet?