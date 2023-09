Tirsdag eftermiddag kunne borgere i København kigge forundret op mod himlen.

Her har nemlig lydt et par ganske høje brag efterfulgt af suselyde.

Eller som B.T.s journalist på gaden beskriver det:

'Alle på gaden står og glor op i luften efter et eller andet fly?!'

Forklaringen er faktisk ganske enkel.

I forbindelse med flagdagen for Danmarks udsendte 5. september fløj et par F-16-fly over København.

Med høje brag til følge.

Københavns Politi skrev på X – tidligere Twitter – at borgerne skulle være 'opmærksom på Forsvarets overflyvning ca. kl. 1618.'

Og med ekstrem præcision kunne københavnerne kigge op mod himlen efter de høje lyde på præcis det angivne tidspunkt.

Men det var langt fra kun i hovedstaden, folk har kunnet høre de store brag.

I forbindelse med flagdagen har man som tidligere gange sendt F-16-fly på en rute over store dele af landet.

Eller som det beskrives på X af Forsvaret:

'Traditionen tro markeres Flagdagen for Danmarks udsendte med en F-16-overflyvning af så mange kaserner og byer som muligt. Flyene har callsign FLAGDAG og kan følges på diverse flighttrackere.'