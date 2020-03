15 nye testet positive for coronavirus på Aarhus Universitetshospital i løbet af weekenden. patinter køre med deres bil igennem denne sluse, hvor de bliver mødt af en medarbejder, der poder personerne i svælget. 71 midt jyder har frem til søndag aften benyttet sig af Aarhus Universitets ny Driv - in - test for coronavirus. Aarhus mandag 9. marts 2020. Foto: Ernst van Norde