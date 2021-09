Selvom man ikke lige har fået booket en tid til en coronavaccine, så kan man de fleste steder alligevel få et stik. Man skal bare møde op til drop-in vaccination.

Her er det nemlig muligt at blive vaccineret, uanset om du er på indkøbstur, til koncert eller ved uddannelsessteder.

Og i Brøndby Kommune har den taktik virket. For mere end 200 har benyttet sig af tilbuddet om drop-in vaccination, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

»Det viser sig, at den fysiske nærhed har været vigtig for mange borgere, og at den har været afgørende for, at de endte med at tage imod vaccinationstilbuddet. Ikke mindst for udsatte borgere og borgere, der for eksempel døjer med angst, har det været vigtigt, at det foregik lokalt og tæt på deres hjem,« fortæller borgmester Kent Magelund og fortsætter:

»Så jeg er utrolig glad for, at det store arbejde som både Region Hovedstaden, Sundhedsstyrelsen og os som kommune har lagt i at få drop in-tilbuddet adskillige steder i Brøndby, faktisk har haft så god en effekt,« siger han.

Brøndby er en af de kommuner i Region Hovedstaden, hvor flest borgere har taget imod vaccination på de lokale drop in-tilbud. Den seneste måned har man kunne komme direkte ind fra gaden og få et stik.

Det har blandt andet været muligt at blive vaccineret ved byens to kulturhuse, ligesom det har været muligt på Brøndby Gymnasium og flere andre uddannelsesinstitutioner.

I alt er 227 indtil videre blevet vaccineret i Brøndby lokalt og uden tidsbestilling.