Det var ment som en »solid håndsrækning« til det italienske folk. Noget, der skulle hjælpe et sygehusvæsen i knæ, efter at Covid-19 havde ramt landet.

Selvom det måske ligner noget fra en museumsudstilling om 70'erne, så er det i virkeligheden de respiratorer, som Udenrigsminister Jeppe Kofod ville sende til Italien til hjælp af Covid-19 patienter, man kan se et billede af her i artiklen.

Billedet har Liselott Blixt (DF) lagt ud på sin facebookprofil, og hun fortæller til B.T., at det hun godt kan forstå, hvis italienerne er »forbavsede og fortørnede« over de såkaldte respiratorer.

Respiratorerne er da også erklæret uegnede til Covid-19-patienter, har det vist sig, da de var for dårlige til at behandle den type lungesvigt, som coronapatienter er ramt af.

Onsdag fik Udenrigsministeren derfor en næse efter et samråd om sagen. Flertallet, som stemte for at give ham en næse, bestod af Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative samt de to regeringsstøtter De Radikale og Enhedslisten.

Det var Joachim Hoffmann-Petersen, formand for Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin, som i et P1-program den 8. april gjorde DRs P1-lyttere opmærksomme på, at respiratorerne slet ikke duer til coronapatienter.

Det var kun på grund af den skeptiske læge, at offentligheden fik kendskab til, hvor mangelfuld »den solide håndsrækning« til Italien egentlig var.

Selvsamme Joachim Hoffmann-Petersen havde onsdag medbragt respiratoren på billedet til Christiansborg for at vise den frem for blandt andre Liselott Blixt.

Denne respirator ville man sende til Italien som en hjælpende hånd. Foto: Foto: Liselott Blixt Vis mere Denne respirator ville man sende til Italien som en hjælpende hånd. Foto: Foto: Liselott Blixt

I et facebookopslag på Joachim Hoffmann-Petersens væg skriver han selv, at Udenrigsministerens pressechef havde passeret ham og respiratoren kort, hvorefter kommentaren »flot detektivarbejde« havde lydt.

På samrådet, hvor Jeppe Kofod altså fik en næse, udtalte ministeren:

»Vi stod i en helt ekstraordinær situation, hvor der var stor usikkerhed om epidemiens udvikling. Jeg ville ønske, at jeg havde vidst, at respiratorerne ikke var Covid-19-egnede, for så havde jeg udtrykt mig anderledes.«

I weekenden blev det besluttet at sende 13 topmoderne respiratorer til Italien. Derfor er en varevogn med respiratorer nu sendt fra Middelfart til Rom, hvor de skal gøre gavn i det hårdt pressede italienske sundhedsvæsen.