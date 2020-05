Koncernen Bestseller står bag en donation på 100.000 test for antistoffer mod coronavirus til Region Hovedstaden, oplyser regionen i en pressemeddelelse mandag.

Donationen var oprindeligt anonym og Bestsellers direktør, Anders Holch Povlsen, har ikke ønsket, at han eller Bestseller skulle have opmærksomhed fra donationen.

Men rygter om, hvor donationen kom fra, har fået Bestseller-topchefen til at stå frem.

»Vi har hverken ved denne eller andre donationer ønsket, at Bestseller eller jeg skulle have opmærksomheden. Vi ville gerne hjælpe forskningen i COVID-19 og tilbød de 100.000 testkits, så hospitalerne kunne komme i gang med at antistofteste medarbejderne - og samtidig bidrage med en vigtig forskning i udviklingen af immunitet.«

»Men med de seneste dages medieomtale og spekulation i hemmelige kinesiske donationer, så har vi altså valgt at melde os på banen,« siger direktør Anders Holch Povlsen.

»Jeg og vores virksomhed har ingen som helst kendskab til medicinalindustrien eller Livzon, men da krisen udviklede sig i marts, var vi i løbende dialog med vores ledelse i Kina, og om hvordan coronakrisen var håndteret der.«

»Kollegerne i Kina forstod ikke strategien i Danmark, og da de stødte på dette firma i Kina, der var anerkendt og kunne levere antistoftest, så besluttede Bestseller Foundation, at vi ville være operative og hjælpe med en donation. Det var midt i marts, hvor regionerne nærmest løb tør for testkapacitet, og alt så sort ud,« siger Anders Holch Povlsen, der ærgrer sig over, at donationen er blevet omgærdet af mystik.

