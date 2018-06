I disse dage vrimler de danske stræder med lykkelige studenter, der har overstået - i de flestes tilfælde - tre års uddannelse og nu er parate til at byde næste kapitel af livet velkommen.

De nyudklækkede studenter kan kendes på hovedbeklædningen, der varierer fra uddannelse til uddannelse. Handelsstudenternes (HHX) hue er blå, og studenter fra de almene gymnasium (STX) går med rød hue, men det er også kun to ud af de utallige huer, der lige nu kan spottes i gadebilledet.

Og vi stopper ikke dér. Du kan nemlig også støde på studenterhuer, der har alt fra firkanter til lyn hakket ind i huens svedbånd eller skygge. Der findes nemlig et omfattende sæt uskrevne regler til studenterhuerne, der lægger op til en masse bedrifter, som studenterne kan forsøge at opnå, efter huen er kommet på.

B.T. hjælper dig nedenfor med at forstå, hvilke uddannelser de forskellige studenterhuer hylder, og hvad de forskellige hak og symboler i huerne betyder.

Fakta De forskellige studenterhueregler På hjemmesiden Studenterhueregler.dk er der samlet de mange regler til studenterhuerne. B.T. har samlet en lang række af dem, som du kan se herunder: Laveste og højeste gennemsnit: Scorer du enten klassens højeste eller laveste karaktergennemsnit, skal du give en kasse øl til klassen. Mindste eller største hattemål: Har du klassens største eller mindste hoved, når der skal måles til studenterhuen, skal du også af med en kasse øl til klassen. Opkast: Kaster du op efter alkoholindtagelse under de vilde studenterdage, skal der klippes et hak på studenterhuens skygge. Udpumpning: Bliver det ikke kun ved opkast, men må du i stedet indlægges på hospitalet til udpumpning, skal hele skyggen klippes af. En kasse øl på 24 timer: Hvis du i studenterdagene drikker en hel kasse øl (30 stk) på under 24 timer, skal du have klippet en firkant i studenterhuens svedbånd. Frække aftaler: Hvis du under studenterdagene indgår en fræk aftale, skal den skrives på indersiden af studenterhuens svedbånd. Sex med huen på: Hvis du ikke alene er så heldig at dyrke sex i studenterdagene, men også vælger at udøve akten MED studenterhuen på, skal du have klippet et lyn i studenterhuens svedbånd. Sex med kæresten med huen på: Hvis du dyrker sex med din kæreste med studenterhuen på, skal du ikke have et lyn i svedbåndet, men i stedet et hjerte. Score en sygeplejerske til udpumpning: Spørgsmålet er, om det nogensinde er sket, men i hvert fald skal du have revet hageremmen af, hvis du ikke alene skal til udpumpning, men også i den forbindelse formår at score en sygeplejerske på hospitalet. Hop i vandet uden tøj: Nøgenbadning er en kendt tradition under studentertiden, og det giver da også en bølge i svedbåndet, hvis du hopper i vandet uden et trevl på kroppen. Sidste eksamenskarakter: Karakteren til din sidste eksamen skal skrives i midten i indersiden af din studenterhue. Fest til solopgangen: Der er fest og farver i studenterdagene, og hvis du giver den så meget gas, at du ser solopgangen efter en festlig nat, skal du for hver gang have et hak i svedbåndet. Kilde: Studenterhueregler.dk

Studenterhuen var oprindeligt knyttet til den almene studentereksamen (STX), men da de tre andre gymnasiale uddannelser - HHX, HF og HTX - kom i 1970'erne, fik disse uddannelser også deres egne huer. Siden er der kommer mange forskellige uddannelser til. Herunder får du et overblik over dem.

Frisør:

Pædagog:

HHX (Handelsgymnasiet):

HTX (Teknisk gymnasium):

STX (Almen gymnasium):

Landmand:

HF (2-årig gymnasiel uddannelse):

Murer:

Sosu-hjælper:

Student med fem a-fag: