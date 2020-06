Selv om de har siddet ved magten i næsten et år, er to ministre ukendte for knap en tredjedel af danskerne.

Kendskabet til de to er så dårligt, at flere af deres kolleger i Folketinget heller ikke kan sætte navn og titel på dem.

I videoen øverst i artiklen svarer fire ud af syv politikere forkert, når de bliver spurgt, om de kan genkende uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

»Hun hedder Lea Wermelin,« svarer formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, der altså forveksler Ane Halsboe-Jørgensen med miljøministeren.

Den ukendte minister. Flere politikere kan ikke sætte navn og titel på Ane Halsboe-Jørgensen ud fra et billede. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Den ukendte minister. Flere politikere kan ikke sætte navn og titel på Ane Halsboe-Jørgensen ud fra et billede. Foto: Mads Claus Rasmussen

Også SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, svarer forkert og siger, at Halsboe-Jørgensen er miljøminister, mens De Konservatives Naser Khader hverken kan navnene på Ane Halsboe-Jørgensen eller udviklingsminister Rasmus Prehn.

Det er måske ikke så mærkeligt endda, for Halsboe-Jørgensen og Prehn er de to mindst kendte ministre.

I en meningsmåling over ministres popularitet svarer 31 procent 'kender ikke personen', når de skal give deres mening til kende.

En del af forklaringen er ifølge Rasmus Prehn, at der generelt ikke er stor interesse for hans område, udviklingspolitik, i medierne.

De mindst kendte ministre I en meningsmåling fra maj om ministrenes popularitet har 31 % svaret 'kender ikke personen' til Rasmus Prehn og Ane Halsboe-Jørgensen. Se alle resultaterne her: Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn (S): 31 % Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S): 31 % Boligminister Kaare Dybvad (S): 28 % Miljøminister Lea Wermelin (S): 27 % Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S): 24 % Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen (S): 21 % Erhvervsminister Simon Kollerup (S): 19 % Transportminister Benny Engelbrecht (S): 19 % Forsvarsminister Trine Bramsen (S): 15 % Skatteminister Morten Bødskov (S): 13 % Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S): 11 % Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S): 10 % Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S): 9 % Justitsminister Nick Hækkerup (S): 9 % Udenrigsminister Jeppe Kofod (S): 9 % Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S): 8 % Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S): 6 % Finansminister Nicolai Wammen (S): 6 % Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S): 5 % Statsminister Mette Frederiksen (S): 1 % 1.251 respondenter YouGov-måling for B.T.

»Jeg har nogle vanskelige odds, fordi udviklingsområdet ikke er det område, som der er flest danskere, der interesserer sig for. Det har jeg så en opgave i, og det er jeg i fuld gang med,« siger han og tilføjer, at han altid besvarer journalisternes henvendelser.

Ane Halsboe-Jørgensen har flere forklaringer på, hvorfor hun er en af de to mindst kendte ministre. Læs interviewet med hende her.