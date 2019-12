Vi forsøger ivrigt at søge svarene på vores dårligdomme på internettet.

Og nu er der skabt et præcist overblik over, hvilke lidelser vi har den største trang til at søge på.

Det er kommet frem i den første større kortlægning af danskernes søgninger på sundhedsvæsenets offentlige fællesportal, sundhed.dk. Det fortæller portalen i en pressemeddelelse.

Sundhed.dk har lavet en top-10 over de mest søgte sygdomme. I alt er der søgt 5,5 millioner gange, og blandt de mest populære er der en overraskelse for fagfolkene.

Generelt flugter sygdommenes placering på listen med, hvor udbredte de er. Og nummer et på listen er da også folkesygdommen diabetes.

Den logik giver dog ikke mening for listens tredjeplads, som er fnat. Det forklarer Hans Christian Kjeldsen, der er praktiserende læge og chefredaktør hos Patienthåndbogen, der er tilknyttet sundhed.dk.

»Jeg hæfter mig dog ved, at fnat ligger på en tredjeplads over lidelser, som der søges på. Det giver ikke mening i forhold til, hvor mange der har fnat. Men det giver fint mening i forhold til, hvad medierne skriver, og hvor usikker man kan være på sådan en sygdom,« udtaler han i pressemeddelelsen.

Fnat har fået en del medieopmærksomhed i forbindelse med flere udbrud i den seneste tid.

Sygdomme, som vi er mere familiære med, bliver ikke søgt særlig meget, forklarer han.

Eksempelvis ligger lidelser som influenza og lungebetændelse lavt i statistikken, fordi mange danskere har grundige personlige erfaringer med disse mere hverdagsagtige sygdomme.

Her er top-10 over de mest søgte lidelser på sundhed.dk:

1. Diabetes

2. KOL

3. Fnat

4. Depression

5. Stress

6. Skoldkopper

7. Klamydia

8. Lungebetændelse

9. Astma

10. Øresten