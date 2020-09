Det er fortsat kommunerne på den københavnske Vestegn, der sidder tungt på toppen af listen over de mest smittede kommuner herhjemme.

Dog sniger Læsø Kommune sig nu også helt op nær toppen af listen – men det er der en enkel forklaring på.

Det er Statens Serum Institut (SSI), der nøje følger udviklingen i landets kommuner og prøver at vurdere, hvor slemme smitteudbruddene ser ud til at være de enkelte steder.

Det gør SSI ud fra det såkaldte incidenstal, der er antallet af smittede per 100.000 indbyggere i en kommune – baseret på antallet af bekræftede smittetilfælde over de seneste syv dage.

Det er ifølge Ritzau årsagen til, at en lille kommune som Læsø nu er at finde på fjerdepladsen over kommunerne med de højeste incidenstal.

Inden for de seneste syv dage har man i kommunen haft tre bekræftede smittetilfælde – og når man holder det op mod et indbyggertal på 1.793 på øen, så bliver incidenstallet højt.

Herunder kan du se de ti hårdest ramte kommuner baseret på indicenstal hos SSI: