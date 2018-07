For første gang er Ida det mest populære pigenavn til nyfødte piger. Det viser statistikken over de mest brugte navne til nyfødte børn i Danmark i 2017 fra Danmarks Statistik.

I 2017 fik 16 ud af 1000 nyfødte piger navnet Ida.

»Fornavnet Ida har formået at holde sig i top-otte igennem de seneste 15 år, men det er første gang, det indtager førstepladsen,« forklarer den ansvarlig for navnestatikken, Dorthe Larsen, i en pressemeddelelse.

Nye på top 50 over populære pigenavne er Alba, Hannah, Vilma, Mynte og Eva.

For drengenes vedkommende er det til gengæld den gamle klassiker, William, der er tilbage på førstepladsen.

»Fornavnet William hænger meget standhaftigt fast i førstepladsen hos drengene. Kun en smuttur omkring femtepladsen i 2016 har der været, ellers har William ligget på førstepladsen siden 2010. Det er ret bemærkelsesværdigt,« siger Dorthe Larsen.

Ud af 1000 nyfødte drenge fik 18 navnet William i 2017. Milas, Villum og Sigurd er årets nye navne på listen med de 50 mest populære drengenavne.

Fakta Top 50 navne til piger født i 2017 1. Ida

2. Emma

3. Sofia

4. Ella

5. Freja

6. Josefine

7. Alma

8. Alberte

9. Anna

10. Agnes

11. Laura

12. Nora

13. Clara

14. Karla

15. Isabella

16. Olivia

17. Lærke

18. Victoria

19. Mille

20. Luna

21. Aya

22. Sofie

23. Ellen

24. Lily

25. Mathilde

26. Maja

27. Frida

28. Emilie

29. Marie

30. Esther

31. Liva

32. Emily

33. Caroline

34. Sara

35. Astrid

36. Ellie

37. Rosa

38. Asta

39. Alba

40. Liv

41. Hannah

42. Andrea

43. Vilma

44. Mynte

45. Eva

46. Naja

47. Nanna

48. Lea

49. Saga

50. Vigga Kilde: Danmarks Statistik

Fakta Top 50 navne til drenge født i 2017 1. William

2. Noah

3. Oscar

4. Lucas

5. Carl

6. Victor

7. Oliver

8. Alfred

9. Malthe

10. Emil

11. Valdemar

12. Elias

13. Magnus

14. Aksel

15. Frederik

16. Felix

17. Elliot

18. August

19. Anton

20. Nohr

21. Alexander

22. Villads

23. Christian

24. Johan

25. Adam

26. Arthur

27. Liam

28. Theo

29. Albert

30. Mikkel

31. Viggo

32. Benjamin

33. Theodor

34. Storm

35. Sebastian

36. Mads

37. Milas

38. Mathias

39. Philip

40. Otto

41. Lauge

42. Konrad

43. Louie

44. Marius

45. Villum

46. Magne

47. Jakob

48. Thor

49. Sigurd

50. Asger Kilde: Danmarks Statistik

De nybagte forældre har dog lidt forskellige favoritter, alt efter i hvilken af Danmarks 11 landsdele de bor.

»På trods af Ida's placering i top i 2017, ligger navnet kun på førstepladsen i Østjylland. I Sydjylland, Nordjylland og Vestjylland ligger det på andenpladsen, men i de øvrige syv landsdele er navnet slet ikke inde på top-fem,« siger Dorthe Larsen og fortsætter:

»For William ser det helt modsat ud. Her er navnet i top i seks ud af 11 landsdele. Kun for landsdelene Byen København og Sydjylland er navnet slet ikke med i top-fem.«

Årets højdespringere

Årets højdespringer blandt pigenavnene er ifølge Danmarks Statistik Hannah. Det navn er sprunget 20 placeringer frem fra en placering som nummer 61 i 2016 til nummer 41 i 2017.

Modsat er det gået navnet Tilde, der fra at have ligget nummer 46 i 2016 endte som nummer 63 i 2017. Også Filippa, Signe, Johanne og Augusta er røget ud af top 50.

Hos drengene er årets højdespringer Milas, som er gået fra en placering uden for top 50 som nummer 55 i 2016 til nummer 38 i 2017.

For navnet Laurits gik det modsat. Det navn faldt fra nummer 40 i 2016 til nummer 54 i 2017. Yderligere to navne er faldet helt ud af listen over de 50 mest populære drengenavne. Det er navnene Bertram og Marcus.