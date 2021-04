Sommerhuse er populære som aldrig før, men det betyder også, at glemmekassen ved landets feriehusudlejere vokser sig større og større. De oplever nemlig et boom i glemte sager.

Og det er altså ikke bare shampoo, bamser og bøger, der bliver glemt.

Det er rimelig bizarre ting, som besøgende glemmer i de danske sommerhuse. Det viser en top ti over de mest opsigtsvækkende glemte sager, som DanCenter har lavet.

»Det er alt muligt forskelligt, der bliver glemt. Men engang imellem er der nogle glemte ting, som stikker ud, og som bliver husket,« siger Palle Pallesen, der er ejerrådgiver i DanCenters lokalforening i Blåvand.

Palle Pallesen har for eksempel oplevet, at der er blevet glemt et kunstigt ben.

»Vi bliver ringet op af en gæst, som er taget afsted, som ved afrejse har glemt sønnens ben. Der stod protesen i skabet i sommerhuset,« siger Palle Pallesen.

Her måtte de ansatte i Blåvand pænt pakke barnebenet ind og sende det med posten.

Og det med glemte proteser er sket før. En anden gang var der nemlig blevet fundet et glemt gebis i et andet sommerhus i Blåvand.

Top ti over opsigtsvækkende glemte sager I landet sommerhuse bliver der glemt alverdens sager. Her er top ti over de mest opsigtsvækkende ting, der er blevet efterladt. 1. Svigermor 2. Kunstige Ben 3. Gebis 4. Penisformet Saltbøsse 5. Sexlegetøj 6. Forlovelsesring 7. Souvenirbriller fra landets forlystelsesparker 8. Sodastream 9. Telefonoplader 10. Chromecast Kilde: DanCenter

»Det stod vist inde ved sengen, så de var kommet lidt hurtigt ud af døren,« siger Palle Pallesen.

Når der bliver fundet glemte sager i sommerhusene, er det procedure, at DanCenter sender en mail til de seneste gæster med besked om, hvad der er glemt.

Men der er altså nogle gange, hvor der er tale med lidt mere private ejendele, og så er det altså ikke sikkert, at gæsterne vil kendes ved dem.

»Der bliver også fundet lidt mere prekære ting, så er det ikke altid folk mener, at det er deres, selvom vi jo ved, at det er dem, som har glemt det,« siger Palle Pallesen.

Der er nemlig blevet fundet en del sexlegetøj i lokalafdelingen i Blåvand.

»Vi fandt engang en hel taske med sexlegetøj, og der vil kunden ikke indrømme det. Hun følte sig faktisk helt stødt,« siger Palle Pallesen.

Her var der ikke meget andet at gøre, end at køre det på genbrugspladsen og komme det i containeren for elektronik.

Én gang har Palle Pallesen dog oplevet, at det ikke var et genstand, der blev glemt. Men derimod et levende væsen.

Ikke en hund, ikke en fisk. Det var intet mindre end en svigermor.

Her havde en familie været afsted sammen, og da de var inde og tjekke ud, havde svigermoren sat sig på en bænk.

Og pludselig var familien kørt uden hende.

»Vi undrede os først ikke over, at der sad en dame. Hun kunne jo være med hvem som helst. Men hun henvendte sig og sagde, at hendes familie var kørt. Familien var kørt i to biler, så den ene troede, den anden havde hende med og omvendt,« siger Palle Pallesen.

Generelt er det dog lidt mere almindelige ting, der bliver glemt i sommerhusene. En klassiker er ifølge Palle Pallesen en Chromecast, der skal sættes til bag på fjernsynet. Hvilket nok også er årsagent i, at mange ofte glemmer at få den med hjem.

Ved hver afrejsedag, bliver der fundet glemte sager i sommerhusene, og i langt de fleste tilfælde kommer tingene hjem til deres ejermand. Men ikke altid.

»Vi beholder tingene i tre måneder, og har folk ikke reageret på vores mail, så bliver det bortskaffet,« siger Palle Pallesen.