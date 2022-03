Først coronaepidemien og siden krigen i Ukraine har skabt bekymring og frygt i hele verden.

Det fremgår af FNs årlige World Happines Report, skriver CNN.

Men der er også gode nyheder.

Velviljen stiger nemlig også jorden rundt.

»Den store overraskelse var, at der fuldstændig ukoordineret har været meget store stigninger i de tre forskellige former for velvilje, rapporten kortlægger,« udtaler John Helliwell, der er en af rapportens tre redaktører, til CNN.

Både når det handler om at donere til velgørenhed, hjælpe fremmede og frivilligt arbejde, kan rapportens forfattere konstatere, at der er sket en stigning.

Faktisk voksede velviljen indenfor de tre områder med 25 procent i 2021 sammenlignet med niveauet før pandemien.

Samtidig er andelen af mennesker, der er stressede og bekymrede, faldet i pandemiens andet år.

»Jeg tror, det handler om, at folk vidste mere om, hvad de var oppe imod, selv om der fortsat var overraskelser,« siger John Helliwell.

Mens velvilje er noget af det, der giver plus på lykkekontoen, giver stress og bekymringer minus.

Og det land med mest plus på kontoen er for femte år i træk Finland, der løber med sejren som verdens lykkeligste nation.

På andenpladsen kommer Danmark fulgt af Island. Sverige og Norge indtager henholdsvis syvende- og ottendepladsen.

Du kan se hele listen her:

1. Finland

2. Danmark

3. Island

4. Schweiz

5. Holland

6. Luxemborg

7. Sverige

8. Norge

9. Israel

10. New Zealand