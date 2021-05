Stemningen i bilen er helt i top.

»Det er kun en uge siden, at vi har bestilt rejsen, men vi har glædet os som små børn til at komme ud og få noget luft under vingerne,« siger Rasmus Sørensen.

Sammen med vennen Rasmus Willumsen – »ja, vi hedder begge Rasmus, det er SÅ forvirrende« – er han fredag middag på vej fra Aarhus mod Københavns Lufthavn, da B.T. får kontakt via mobilen.

Senere på dagen – klokken 16.30 – vil de ombord på BLX123 sammen med 187 andre blive de første danske charterturister, der i lige over syv måneder letter fra Danmark. Rejseselskabet TUI er de første til skyde et fuldt booket fly afsted, efter at rejserestriktionerne er blevet lempet.

De to rejsekammerater Rasmus Sørensen (tv.) og Rasmus Willumsen har taget en selfie på en rasteplads på vej mod Københavns Lufthavn fredag middag. Foto: Privatfoto Vis mere De to rejsekammerater Rasmus Sørensen (tv.) og Rasmus Willumsen har taget en selfie på en rasteplads på vej mod Københavns Lufthavn fredag middag. Foto: Privatfoto

Destinationen er Mallorca, hvor de danske turister ankommer i aften.

»Det første, vi gør, er at smide de lange bukser, og så tænker jeg, at vi skal have fundet en kold øl, som vi vil sætte os ned på stranden og drikke,« siger Rasmus Sørensen, der sidst var ude at rejse i foråret 2019:

»Ellers glæder vi os til at opleve en anden kultur og bare komme ud af landet. Vi har også en plan om at leje en båd, for vi sejler meget herhjemme, så det kunne være fedt at komme ud og sejle på Middelhavet. Og nu er vi jo unge, så vi skal sgu nok også have en øl eller to.«

De to 21-årige venner bestilte rejsen så sent som i søndags, efter at de havde opdaget, at Mallorca var blevet nedgraderet fra orange til gul i Udenrigsministeriets rejsevejledninger – hvilket vil sige, at man eksempelvis ikke længere skal i karantæne efter hjemrejsen.

»Så sagde vi til hinanden: 'Vi gør det simpelthen', så det har været meget spontant. Vi har ikke siddet og sammenlignet hoteller og lignende, som man ellers plejer at gøre,« siger Rasmus Sørensen.

Og det bekræfter tendensen fra de seneste dages rejsefeber hos danskerne. Som Mikkel Hansen, pressechef hos TUI, konstaterer:

»Der er ikke så langt fra tanke til handling lige nu. Mens folk tidligere lige ville tænke over det, så ringer de nu ind og spørger, hvad vi har. 'Fint, det tager vi,' lyder det så, når de har fået svaret. Det går voldsomt stærkt, nu hvor det står sort på hvidt på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor man kan tage hen,« siger Mikkel Hansen.

På samme måde med Lis Frandsen. Hun har inviteret familien til Mallorca for at fejre sin 70-års fødselsdag, og her faldt turen til den spanske ø først på plads i lørdags.

Lis Frandsen med børnebørnene Alexander og Victoria på vej mod Københavns Lufthavn fredag ved middagstid. Foto: Privatfoto Vis mere Lis Frandsen med børnebørnene Alexander og Victoria på vej mod Københavns Lufthavn fredag ved middagstid. Foto: Privatfoto

Det skete, efter at den ellers planlagt tur til Kreta i sidste øjeblik måtte aflyses, da restriktionerne for Grækenland endnu er orange.

»Og det ville jo ikke kunne gå, for folk skal hjem på arbejde, i skole og til eksamen. Og jeg ville da selv miste arbejdsløn, hvis jeg skulle hjem i karantæne,« siger jobkonsulenten til B.T. fredag middag, hvor hun også er på vej mod Københavns Lufthavn fra Herning i en tætpakket bil med mand, søn og to børnebørn.

I alt 18 personer vil være med i det selskab, der skal fejre hendes runde fødselsdag på Mallorca i den kommende uge.

»Det er bedre at rejse ud i stedet for bare at sidde en enkelt aften og spise en tre retters middag og drikke nogle ting, og så er de samme penge jo faktisk brugt, for til en fest nøjes man ikke kun med at være 18 gæster,« siger Lis Frandsen.

Det første danske charterfly i syv måneder flyver fredag til Mallorca, her ses en strand ved Palma. Foto: ENRIQUE CALVO Vis mere Det første danske charterfly i syv måneder flyver fredag til Mallorca, her ses en strand ved Palma. Foto: ENRIQUE CALVO

Og som det 12-årige barnebarn Victoria indskyder fra bilen: »Det bliver rigtigt fedt. Jeg glæder mig til at være sammen med min farmor og min familie. Og til at komme ned i varmen og ud at svømme.«

Sidste år fik Lis Frandsen tre gange aflyst en golfferie på grund af coronapandemien, så foruden den forestående tur til Mallorca har hun allerede planlagt yderligere to ferieture i år.

Senere på året går turen således også til både Tyrkiet og Polen.

»Nu har vi en ferie her, der er bade-dase, så har vi en golfrejse og endelig en kulturrejse. Det er bare om at komme afsted,« siger Lis Frandsen.