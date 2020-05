Selv om langt de fleste af landets plejehjem er gået fri af coronavirus, er en lille gruppe plejehjem til gengæld hårdt ramt af den dødbringende smitte.

Særligt i Egedal Kommune i Nordsjælland har i alt 40 beboere fra kommunens fem plejecentre været smittet. Det svarer til hver femte beboer.

Seks af dem er døde, efter de var blevet smittet. Desuden er 36 ansatte fra plejecentrene testet positiv for covid-19, oplyser kommunen.

B.T. har samlet 10 af de hårdest ramte plejehjem. Se dem på kortet:

Et af de berørte plejehjem i Egedal er Plejecenter Egeparken.

Før epidemien besøgte Jan Olsen sin 89-årige mor på plejehjemmet tre gange om ugen.

Nu står han i stedet og vinker fra gaden. Han er i tvivl om, hvor meget hun faktisk ved og husker.

»Hun kan ikke helt forstå, at hun ikke må se sin familie mere. Jeg taler heller ikke med hende om, at der er flere døde på plejehjemmet. Hun skal ikke sidde og bekymre sig,« siger Jan Olsen.

Jan Olsens mor, Birthe på 89 år, bor på Plejecenter Egeparken, som er hårdt ramt af coronavirus. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jan Olsens mor, Birthe på 89 år, bor på Plejecenter Egeparken, som er hårdt ramt af coronavirus. Foto: Bax Lindhardt

Forrige fredag kom den nedslående nyhed fra Statens Serum Institut: En tredjedel af alle corona-dødsfald i Danmark var beboere på plejehjem.

I Egedal Kommune konstaterede man 23. marts det første smittetilfælde på et plejehjem. Siden da har i alt 40 altså været smittet.

Med 36 smittede plejecenteransatte er spørgsmålet, om medarbejdere har båret smitten rundt mellem centre.

Egedal Kommune afviser at stille op til interview, men har i stedet svaret skriftligt på mail.

Jan Olsen får personalet til at køre sin mor ud på hendes altan på 2. sal, og så taler de sammen via mobiltelefonen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jan Olsen får personalet til at køre sin mor ud på hendes altan på 2. sal, og så taler de sammen via mobiltelefonen. Foto: Bax Lindhardt

B.T. har spurgt, om personalet har bevæget sig rundt på flere af kommunens plejecentre.

»Egedal Kommune har et internt afløserkorps. Der er dog ingen af medarbejderne herfra, der er konstateret positive for covid-19,« svarer velfærdsdirektør Søren Trier Høisgaard.

Han hævder, at kommunen løbende har fulgt de nationale retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

»I forbindelse med udbrud på plejecentre omlægges der straks til arbejdsgange, hvor beboerne er isoleret i deres bolig. Der igangsættes smitteregime jævnfør retningslinjer fra Statens Serum Institut, og personalet modtager løbende vejledning og undervisning i infektionshygiejniske forholdsregler og principper,« skriver Søren Trier Høisgaard.

Flyder med værnemidler

Et andet hårdt plejehjem er Plejecenter Sølund i København, hvor 16 beboere er døde efter at være blevet smittet. I alt er 37 beboere ud af plejehjemmets i alt 160 beboere blevet smittet.

B.T. har tidligere dokumenteret opsigtsvækkende scener fra plejecentret.

Billeder viser, hvordan værnemidler som beskyttelsesdragter, ansigtsmasker og andet materiale ligger og flyder på en beboers badeværelse.

Toilettet på Gabriela Adams fars værelse er rodet til med dragter, masker og andet udstyr. Udstyr, som personalet har brugt ofte. Professor i klinisk mikrobiologi Niels Høiby retter en skarp kritik af det uhygiejniske rod, som han mener spreder smitten og er decideret uprofessionelt. Foto: Gabriela Adams Vis mere Toilettet på Gabriela Adams fars værelse er rodet til med dragter, masker og andet udstyr. Udstyr, som personalet har brugt ofte. Professor i klinisk mikrobiologi Niels Høiby retter en skarp kritik af det uhygiejniske rod, som han mener spreder smitten og er decideret uprofessionelt. Foto: Gabriela Adams

Netop spørgsmålet om værnemidler på plejehjem har skabt stor debat.

Fagforeningen FOA, med 173.000 medlemmer, kritiserer Sundhedsstyrelsen for at køre en »slingrekurs« i sin udformning af retningslinjer for personalet.

»Først kunne man bruge værnemidler, så anbefalede man det, og til sidst skulle man,« siger Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand i FOA.

Først 23. april - altså knap to måneder inde i coronakrisen - blev det et krav fra styrelsen, at personalet bærer værnemidler, hvis tæt kontakt med beboerne ikke kan undgås.

Det burde ifølge FOA-formand Torben Klitmøller Hollmann have været et krav fra begyndelsen:

»Ældreområdet er et af de allermest sårbare, så her har smitten også de største konsekvenser.«

I alt er 133 plejehjemsbeboere indtil videre afgået ved døden efter at være blevet smittet med covid-19.

Har du information om coronavirus på plejehjem? Tip B.T. på jani@bt.dk