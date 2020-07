Har corona-nedlukningen givet dig lysten til en ferie sydpå? Så bør du lige nu tage et kig på en afbudsrejse.

Den verdensomspændende coronakrise har nemlig efterladt et usædvanligt stort udbud af afbudsrejser til favorable priser.

Priserne på afbudsrejser plejer ofte at være påvirkede af vejret herhjemme, men i år er de ikke nær så vejrfølsomme, som de plejer at være.

I stedet er der dog en anden uundgåelig faktor, som påvirker priserne – nemlig den virus, som har slået store dele af rejsebranchen i stykker.

Charterselskaberne har i år et meget begrænset udbud, som næsten er reduceret til ingenting, i forhold til hvad danskerne er vant til, fortæller Ole Stouby, som er administrerende direktør hos Travelmarket.

I stedet er det rejser med rutefly, hvor man får tilbudt en pakkerejse med både fly og hotel, som er værd at gå efter. Det viser et pristjek for rejser i sommerferien, som prissammenligningssiden travelmarket.dk har lavet for B.T.

»Flyselskaber som SAS og Ryanair og andre er pressede på priserne og har svært ved at fylde flyene op, så derfor kan rejseselskaberne lave pakkerejser med meget billige afgange,« forklarer Ole Stouby.

De rejseglade danskere kan derfor bestille en uges ferie med både fly og hotel under de varmere himmelstrøg fra cirka 2.500 til 3.500 kroner – det gælder både for rejser fra Billund, København og Hamborg.

Hvad er afbudsrejser? Det er en udbredt misforståelse, at afbudsrejser er andre folks afbestilte rejser – sådan hænger det ikke sammen. En afbudsrejse dækker over de restpladser, som rejsebureauerne ikke har fået solgt. De bliver derfor sat billigt til salg frem mod rejsetidspunktet.

Hvis du ønsker en all-inclusive-rejse, så skal du punge ud med cirka 4.300 kroner.

Ole Stouby understreger, at dem, som lige nu nægter sig selv at drømme om hvide sandstrande og kolde drinks på grund af coronavirussen, ikke bør lade sig afskrække fra at rejse.

»Hvis man tager af sted, kan man boltre sig i plads, og sikkerheden er i top. Især på de destinationer, hvor smittetrykket er lavt, kan man føle sig lige så tryg som herhjemme « siger han.

Han tilføjer, man selvfølgelig skal være opmærksom på at bære mundbind om bord på flyet og generelt tjekke op på forholdsreglerne for de enkelte destinationer hjemmefra.

Hvis man er en rigtig købmand, som går og venter på, at priserne får endnu et nøk nedad, så bliver man nok skuffet.

Ole Stouby har nemlig ikke oplevet en stor forskel i priserne i juli sammenlignet med et pristjek i sidste uge, og det er på trods af, at det gode danske sommervejr lader vente på sig og ifølge prognoserne bliver præget af regn.

»Hvis man ser et godt tilbud, som matcher ens prisleje og ønsker for ferien, så er det om at slå til,« siger Ole Stouby.

Pristjekket med afgange i hele skolernes sommerferie kan du se her:

Fra København:

Mandag 13. juli, otte dage til Cypen på trestjernet hotel – 3.375 kr.

Søndag 19. juli, otte dage til Rhodos i Grækenland på tostjernet hotel – 3.109 kr.

Søndag 19. juli, otte dage til Rhodos i Grækenland på firestjernet hotel – 3.330 kr.

Fredag 24. juli, otte dage til Cypern på trestjernet hotel – 2.980 kr.

Søndag 26. juli, otte dage til Rhodos i Grækenland på firestjernet hotel – 5.200 kr.

Lørdag 1. august, otte dage til Cypern på trestjernet hotel – 2.595 kr.

Lørdag 1. august, otte dage til Samos i Grækenland på tostjernet hotel – 3.199 kr.

Fra Billund:

Lørdag 11. juli, otte dage til Toscana i Italien på trestjernet hotel – 2.650 kr.

Søndag 12. juli, otte dage til Rhodos i Grækenland på trestjernet hotel – 4.436 kr. (All-inclusive)

Søndag 12. juli, otte dage tll Rhodos i Grækenland på tostjernet hotel – 3.410 kr.

Søndag 19. juli, otte dage til Cypern på trestjernet hotel – 3.155 kr.

Søndag 19. juli, otte dage til Malta på firestjernet hotel – 3.835 kr.

Søndag 26. juli, otte dage til Cypern på trestjernet hotel – 3.005 kr.

Mandag 27. juli, otte dage til Mallorca i Spanien på firestjernet hotel – 4.865 kr. (All-inclusive)



Fra Hamborg:



Tirsdag 21. juli, otte dage til Costa Dorada i Spanien på trestjernet hotel - kr. 3.015.

Søndag 26. juli, otte dagetil Rhodos i Grækenland på trestjernet hotel - kr. 2.740.

Søndag 2. august, otte dage til Mallorca i Spanien på firestjernet hotel - kr. 3.775. (All-inclusive)