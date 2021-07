Der er sol og sommer over Danmark igen.

Og drømmer du om gode stunder på stranden, så er der nok at tage af.

Riget rundt har vi intet mindre end 217 strande, hvor Friluftsrådets badeflag signalerer en strand af høj kvalitet. Du får her et overblik over de steder, hvor der er flest gode strande.

Ifølge Friluftsrådet skal man gå efter de strande med Badepunkt eller med et blåt flag vajende i vinden. Det giver en garanti for godt badevand og højkvalitets strand.

Her er strandene med Blå Flag og Badepunkt Region Syddanmark

75 strande med Blå Flag

17 strande med Badepunkt

2 Blå Flag-havne

93 flag i alt Region Midtjylland

40 strande med Blå Flag

6 strande med Badepunkt

4 Blå Flag-havne

50 flag i alt Region Sjælland

29 strande med Blå Flag

13 strande med Badepunkt

3 Blå Flag-havne

45 flag i alt Region Hovedstaden

18 strande med Blå Flag

5 strande med Badepunkt

5 Blå Flag-havne

28 flag i alt Region Nordjylland

6 strande med Blå Flag

10 strande med Badepunkt

1 Blå Flag-havn

17 flag i alt

Vil man være garanteret rig mulighed for at vælge mellem gode strande, så skal man tage turen forbi Region Syddanmark, som dækker over Syd- og Sønderjylland samt Fyn og øerne i det sydfynske øhav.

Sammenlagt giver det intet mindre end 75 strande med blå flag og 17 med det hvide Badepunkts-flag. Kommunen med flest Badepunkts-strande er Assens.

Region Nordjylland har færrest flag i alt og også færrest strande med Blå Flag.

Mærkningsordning med Badepunkt er strande og badesteder med samme krav til vandkvalitet som blå flag, men har færre krav omkring aktiviteter på stranden.