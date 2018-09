Der er en del ord at vælge mellem i det danske sprog. Alligevel er danskerne ikke i tvivl om, hvilket der er deres yndlings.

Ordet ’pyt’ vandt nemlig med hele 30 procent i en nylig afstemning, og det er nok ikke helt tilfældigt, mener formand for Danmarks Biblioteksforening, Steen Bording Andersen.

»Jeg tror, det er et opgør med, at vi danskere er gode til at brokke os og finde fejl. Det er lidt mod tidsånden, at det blev pyt. Men det minder os om, at så er det heller ikke værre,« siger han til TV Midtvest.

»Nogle gange går vi i sort over at sidde fem minutter i kø på motorvejen, selvom vi bor i et fantastisk land. Jeg ser det også som en kommentar til vores stressede liv - prøv at tage det roligt og slappe lidt af.«

Ifølge lokalmediet fandt konkurrencen sted i forbindelse med biblioteksugen.

Mere end 1.500 ord var nomineret. En komité udvalgte ni til en afstemning, hvor 3.000 personer gav deres mening til kende.

At netop ’pyt’ vandt med lige under 30 procent af stemmerne, overrasker Steen Bording Andersen. Han løfter dog ikke sløret for, hvad han selv ville have valgt.

Nogle af de andre ord, danskerne kunne stemme på, var ’glæde’, ’miskundhed’, ’flapøre’, ’fusentast’ og ’fluks’.