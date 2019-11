Din forskudsopgørelse er torsdag landet hos Skat. Derfor er det nu vigtigt, at du hanker op i dig selv og får kigget nærmere på den.

Hvis der er fejl eller mangler, kan det nemlig koste dig tusindvis af kroner – og specielt i en landsdel er man værre til det end andre.

Det kan man læse i en pressemeddelelse fra Skattestyrelsen.

Her slås det fast, at folk i Region Hovedstaden er dem, som har den største gennemsnitlige restskat i landet – og dermed skal betale flest penge tilbage til skattefar.

Og det er endda ganske markant.

Således var den gennemsnitlige restskat i Region Hovedstaden i 2018 på 5.908 kroner.

Det ligger næsten tusind kroner over den næste region på listen, som er Region Sjælland med en gennemsnitlig restskat på 4.987 i 2018.

Landsdelen, hvor folk indgiver deres forskudsopgørelse bedst, er Region Nordjylland.

Her fik borgerne i gennemsnit 4.442 kroner i restskat sidste år.

Herefter kom Syddanmark med 4.499 og Midtjylland med 4.683 kroner.

I alt skulle omkring 800.000 danskere betale yderligere penge til skattevæsenet i 2018, viser tal fra Skattestyrelsen.

I en pressemeddelelse fra netop Skattestyrelsen fortæller underdirektør Karoline Klaksvig, hvorfor det er en rigtigt god idé at tjekke forskudsopgørelsen grundigt.

Fakta: Derfor kan du ende med et skattesmæk Hvis dine renteudgifter på årsopgørelsen er lavere end forskudsopgørelsen – eksempelvis ved et omlagt boliglån.

Hvis dit beskæftigelsesfradrag på årsopgørelsen er lavere end forskudsopgørelsen – eksempelvis hvis du er stoppet med at arbejde.

Hvis dit kørselsfradrag på årsopgørelsen er lavere end på forskudsopgørelsen.

Hvis du har betalt mindre til din pension, end du har oplyst i forskudsopgørelsen.

Hvis du haft fortjeneste på værdipapirer, som du ikke har oplyst. Kilde: Skat.dk

»Vi har mange oplysninger, men vi ved ikke alt. Derfor er det en god ide, hvis du bruger 10 minutter på at sikre, at oplysningerne i din forskudsopgørelse er rigtige. En korrekt og opdateret forskudsopgørelse er den bedste måde at sikre sig mod en uventet restskat på,« siger underdirektøren.

Hos Skattestyrelsen har man også flere gode råd til ting, man skal huske at tjekke forskudsopgørelsen for.

Det gælder specielt, hvis der er sket nye ting i ens liv:

Nyt hus – fradrag for renteudgifter og betaling af ejendomsværdiskat

Omlægning af realkreditlån, hvor renteudgifterne ændrer sig

Nyt job, hvor lønnen stiger eller falder

Ny vej til arbejde, så kørselsfradraget ændrer sig

Ny udlejning af bolig

Nyt firma

Nygift eller nyskilt

Rigtig mange danskere har i løbet af sommeren og efteråret valgt at omlægge deres realkreditlån.

Det er vigtigt at sætte sig ved computeren og gennemgå sin forskudsopgørelse, hvis man ikke vil få et skattesmæk til foråret. Foto: Andreas Beck Vis mere Det er vigtigt at sætte sig ved computeren og gennemgå sin forskudsopgørelse, hvis man ikke vil få et skattesmæk til foråret. Foto: Andreas Beck

Og hvis man er en af de mange danskere, som har omlagt lån i det forgangne år, så er det ifølge en ekspert på området vigtigt at være opmærksom på, at det kan betyde store ændringer i forskudsopgørelsen.

»Har faldende renter eksempelvis givet anledning til lånekonverteringer, hvor du har fundet nogle billigere lån, så kan det også betyde noget. For står renten fra de dyrere lån fortsat på din forskudsopgørelse, så får du et for højt fradrag i løbet af året,« har Per Ørtoft Jensen, skatteekspert hos PwC, tidligere udtalt til Ritzau.

Hvis du ikke følger de gode råd fra Skattestyrelsen og glemmer at ændre i forskudsopgørelsen, så er der fortsat håb, hvis du vil undgå det helt store skattesmæk til foråret, forklarer eksperten.

»Du kan gå ind og lave en frivillig indbetaling, hvis du kan se, at du er kommet bagud med skattebetalingen. Så får du ikke en restskat til foråret, og så undgår du også de renter, som Skat lægger på beløbet,« siger han.