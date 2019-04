Politikerne i Danmarks varmeste kommune, Frederiksberg, er enige om, at der skal gøres noget for at mindske de stigende temperaturer i området.

Kombinationen af stor befolkningstæthed og det faktum, at Frederiksberg ligger langt fra havet med kølende effekt, betyder, at byen kan kalde sig for det varmeste sted i Danmark.

Det skriver TV2 Lorry.

Førstepladsen har fået et bredt flertal i kommunalbestyrelsen til at vedtage at nedkøle byen.

Det kan bl.a. ske ved at bruge varmeafvisende vejbelægning, male hustage hvide, fjernafkøle via fjernvarmenettet samt anlægge grønne områder med søer.

Konsekvenserne ved ikke at gøre noget kan betyde, at menneskeliv vil gå tabt i varmen. Her tænkes særligt på folk i plejeboliger.

Derudover vil det øge energiforbrug og støjniveau, hvis folk selv indkøber og benytter egne kølemidler som klimaindlæg.

Det er Alternativet, der står bag forslaget om at nedkøle området. Planen er, at nogle konkrete projektideer skal med til budgetforhandlingerne for 2020.