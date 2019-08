Pengene er blevet flere blandt os danskere, og det kan ses ved, hvilken bil vi vælger at købe, når vi er hos bilhandleren.

Det er nemlig en Nissan Qashqai, der er det mest populære køretøj blandt danskerne, når der skal investeres i en ny bil.

Popularitetslisten står De Danske Bilimportører bag, og direktøren, Gunni Mikkelsen, peger ligeledes på økonomien som hovedårsagen til, at en stor bil som Nissan Qashqai topper listen.

At pengene er blevet flere blandt borgerne i Danmark, ser man blandt andet ved, at mikrobiler kun fylder 11-12 procent af markedet, hvor de fyldte omkring 35 procent for bare tre år siden.

Danmarks mest solgte bil er en Nissan Qashqai. Foto: PHIL NOBLE

De store biler er de dyre biler, mens mikrobilerne er billigere, og Gunni Mikkelsen mener derfor, at de biler havde en popularitet, da økonomien var svækket i Danmark.

Det betyder, at danskerne nu kan købe den bil, de har brug for, og ikke den bil, de har råd til.

Ændringen på bilmarkedet gør, at Danmark bevæger sig mere mod europæiske tendenser, hvor man køber lidt større biler.

Gunni Mikkelsen regner med, at det er en tendens, der vil forsætte på bilmarkedet de kommende år.