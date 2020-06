Millionvillaerne ligger som funklende perler på en snor ved Rungsted Strandvej, og de private badebroer strækker sig som slanke sølvskeer ud i Øresund.

Det glimtende vand ser indbydende ud, men under overfladen er det skidt. Bogstavelig talt.

»Det er simpelthen for ulækkert. Tanken om, at man går ud i noget vand – eller risikerer at gå ud i noget vand – der er menneskeafføring i eller bakterier efter det, det er en ubehagelig tanke,« siger den kendte tv-vært Michael Meyerheim og spejder ud over den badebro, han sammen med sin lokale grundejerforening har fået sat op.

Han bruger den ikke.

Tv-vært Michael Meyerheim har gennem sin grundejerforening engageret sig i kampen for at få fjernet den fækale forurening på stranden.

»Det er enormt fristende. Det ser jo dejligt ud, og det er muligvis også sådan, at forureningen ikke er der hele tiden, så der er da nogle gange, hvor man godt kan blive meget fristet. Men nej, når jeg så læser, at det er fækal forurening. Jeg kan ikke lide tanken om, at man går ud i noget vand, som stammer fra toiletskyl.«

Her på Smidstrup og Christiansgave Strand syd for Rungsted Havn i et af de mest mondæne kystområder i hele Danmark, flyder der nemlig ifølge Hørsholm Kommunes analyser fækale bakterier, som sandsynligvis stammer fra mennesker, ud i det ellers klare vand.

Kommunerne er ifølge lovgivningen forpligtet til at opspore kilder til badevandsforurening og stoppe den.

Hørsholm Kommune har da også i flere år forsøgt at spore kilden eller kilderne til forureningen med tarmbakterierne E.coli og intestinale enterokokker, som er en klar indikator for, at vandet kan være sygdomsfremkaldende. Uden held.

Stranden ser meget indbydende ud, men vandet er forurenet med tarmbakterier.

På baggrund af sit detektivarbejde, der indebærer dna-prøver, har kommunen rettet sin hovedmistanke mod kloakfejlkoblinger fra nogle af millionvillaernes toiletter, hedder det i en af kommunens analyser.

»Der er desværre bakterier i vandet, og vi ville gerne kunne sige, hvor det stammer fra, men vi ved det stadig ikke. Vi jagter stadig kilden eller kilderne, men kan simpelthen ikke finde dem. Det er frustrerende – både for os og selvfølgelig for beboerne i området,« siger Troels Vastrup, miljømedarbejder og biolog i Hørsholm Kommune.

Ofte skyldes forurening med tarmbakterier overløb fra overfyldte kloakker efter kraftig regn. Men selv i den knastørre sommer i 2018 var der tarmbakterier på den mondæne strand.

»Det taler for vores teori om, at forureningen kan komme fra fejlkoblede toiletter,« siger Troels Vastrup

Hørsholm Kommune skilter på badebroerne med, at badning frarådes på grund af tarmbakterier i vandet.

Hørsholm Kommune skilter, som den skal, med, at badning frarådes, da grænseværdierne for tarmbakterierne E.coli og intestinale enterokokker jævnligt overskrider grænseværdierne.

Selv om Danmark generelt har en flot badevandskvalitet, er Smidstrup og Christiansgave Strand desværre ikke de eneste tarmbakterieforurenede strande i Danmark.

EU har her i juni udgivet et overblik over badevandskvaliteten på de europæiske strande.

I Danmark er der målt på 1.022 strande: 903 af dem har fremragende badevandskvalitet, 84 god og 20 tilfredsstillende kvalitet. Seks er ikke blevet klassificeret, og ni strande – heriblandt Smidstrup Strand og Christiansgave Strand har ‘ringe’ kvalitet.

Det gælder blandt andre også Bork Havn Surfstrand i Ringkøbing Fjord i Vestjylland, hvor der også er problemer med tarmbakterier i vandet.

Her kommer forureningen bl.a. fra overløb fra kloakker og opstigende grundvand, som trænger ind i kloakledninger og efterfølgende pumpes ud syd for havnen.

Derfor skal du ikke bade i vand forurenet med tarmbakterier Der findes mange forskellige slags colibakterier, der findes naturligt i menneskers og dyrs tarme. De fleste typer er ufarlige. Men visse grupper af E.coli er sygdomsfremkaldende: Kan forårsage diarré, ofte blodig diarré hos især børn. Kan forværres med akut nyresvigt.

Kan give urinsvejsinfektion og blodforgiftning.

Kan give blindtarms- og galdeblærebetændelse.

Spædbørn kan i sjældne tilfælde få hjernehindebetændelse (meningitis). Enterokokker (Enterococcus faecalis og Enterococcus faecium) er en naturlig del af tarmfloraen, men kan give: Urinvejsinfektioner.

Alvorlige infektioner som hjerteklapbetændelse og andre former for blodforgiftning, især blandt ældre patienter. E. coli og intestinale enterokokker er såkaldte indikatorbakterier. Når de findes i badevandet, er der samtidig risiko for, at der også er andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira i vandet, for eksempel salmonella eller campylobacter, der kan give diarré. Kilder: Statens Serum Institut og Naturstyrelsen.

»Her skilter vi med, at badning frarådes i op til 72 timer efter kraftig nedbør. For derefter er forureningen væk igen,« siger Michael Jakobsen, landinspektør i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Mens kilderne til forureningen er kendt i Ringkøbing-Skjern Kommune, fortsætter detektivarbejdet i Hørsholm Kommune.

Den forurenede strand ligger lige syd for Rungsted Havn i Hørsholm Kommune.

Her overvejer man nu at forsøge at spore forureningen ved at putte farvesporstof i toiletterne i husene i området og se, om man kan spore, om toiletvandet på grund af fejlkoblede kloakledninger løber ud i to lokale vandløb og derfra videre ud i Øresund.

»Vi satser meget på at finde kilden i år, men vi kan ikke give nogen garantier,« siger Troels Vastrup.

Michael Meyerheim har sammen med sin grundejerforening opsat denne badebro på stranden.

Michael Meyerheim træder ned af sin ubenyttede badebro og bevæger sig op mod bebyggelsen Christiansgave, som ligger lidt længere oppe mod Rungsted Havn.

Her falder han i snak med en kvinde, som bor i første række til vandet.

Sådan vurderer kommunen badevandets kvalitet Badesæsonen løber fra 1. juni til 1. september. Der er dog mulighed for at udvide badesæsonen til den 15. september. Badevandskvaliteten vurderes baseret på data fra fire på hinanden følgende år, dvs. på mindst 16 prøver. Indholdet af E.colibakterier og intestinale enterokokker vurderes statistisk og klassificeres inden for fire klassifikationer, ringe kvalitet, tilfredsstillende kvalitet, god kvalitet og udmærket/fremragende kvalitet.

Er badevandet forurenet, skal kommunen afhjælpe forureningen eller straks oplyse om badeforbud eller frarådning af badning.

Danmark har en af EUs længste kyststrækninger – den sjette længste – og der foretages hvert år målinger ved mere end 1000 badestrande og badesøer.

Miljøstyrelsen afrapporterer badevandsdata til EU, hvorefter Det Europæiske Miljøagentur udgiver en rapport om badevandskvaliteten for EU-medlemslandene.

Det er denne rapport fra juni i år, der ligger til grund for, at ni strande i Danmark er klassificeret som ‘ringe’ på grund af forurening med fækale bakterier. Kilde: Miljøstyrelsen

Hun fortæller, at mange af beboerne i Christiansgave har opgivet at vente på, at kommunen finder kilden til forureningen.

»Vi tager vores egne forholdsregler nu og vurderer badevandskvaliteten ud fra princippet om kanariefuglen i kulminen. Vores nabo er 94 år og bader to-tre gange om dagen i sommersæsonen. Når hun ikke bliver syg, så hopper vi også i.«

