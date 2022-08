Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane og, ja, du læser rigtig, Løsning.

Den lille østjyske by Løsning mellem Horsens og Vejle er kommet i selskab med byerne down under på den anden side af jorden.

I snart et år er Australiens mest kendte dyr nemlig set hoppe rundt i Løsning.

Vi taler naturligvis om en kænguru.

Det seneste billede af en vildt levende kænguru i den østjyske by Løsning. Billedet her er taget i søndags. Foto: Rune Nyegaard. Vis mere Det seneste billede af en vildt levende kænguru i den østjyske by Løsning. Billedet her er taget i søndags. Foto: Rune Nyegaard.

Så sent som i søndags så Rune Nyegaard en kænguru hoppe rundt på græsset uden for en losseplads med containere til flasker på Lundagervej i Løsning.

»Jeg kunne se, at den hoppede rundt på græsset, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre. Jeg ringede til Falck, men svaret var, at de kun kom, hvis den lå og var kommet tilskade,« siger han.

For snart et år siden så flere lokale en kænguru hoppe rundt i den lille by.

Det fik i oktober 2021 de lokale til at give kænguruen navnet 'Hoppe'.

»Vi har set den i nogen tid hoppe rundt i kvarteret, hvor vi bor,« siger Heini Bjerring Rothenberg Hansen, der bor i Løsning.

I januar i år fortalte Leila Andersen, der er områdeformand for Dyrenes Beskyttelse Vejle, at de havde fået mange henvendelser fra bekymrede borgere, der havde set kænguruen og mente, at det var synd for den.

»Til at begynde med var vi klar på at indfange den, men det er bare enormt svært. Samtidig har den efterhånden overlevet i Løsning i halvandet år, så den virker til at klare sig og endda trives,« sagde hun 6. januar til Hedensted Avis.

Men hvordan kan sådan en kænguru klare sig i det tætbefolkede og snart småkolde Danmark.

Som bekendt er der langt til det varme og solrige Australien, hvor der er masser af åbne vidder.

Den lokale borger i Løsning Tina Jørgensen er bekymret.

»Jeg tænker på, hvordan vi mennesker ville have det i et abebur. Måske ville vi klare det i kort tid, hvis der er mad nok. Men vi ville jo hurtigt komme til at mangle plads og ikke føle os hjemme,« siger hun og tilføjer:

»Jeg frygter, at kænguruer har det på samme måde.«

B.T. har vist det seneste billede af kænguruen i Løsning til Richard Østerballe, som er direktør i Givskud Zoo.

Han vurderer, at det er en Bennetts kænguru. Det er en mellemstor kænguru, der vejer mellem 15 og 25 kg.

Richard Østerballe, hvordan kan sådan en kænguru fra Australien egentlig overleve her i Danmark?

»Kænguruer er rimelig seje og hårdføre dyr. De vil godt kunne overleve vildt i den danske natur, men de vil ikke kunne klare perioder med sne og hård frost,« siger han og fortsætter:

»Der lever kænguruer i England, som er sluppet ud af en indhegning, og det er jo temperaturer tæt på de danske.«

Mange har set videoer, hvor kænguruer bokser. Er den kænguru på billedet farlig for mennesker?

»Det er de store kænguruer, man ser bokse med hinanden, og de bragtes som farlige for mennesker. En mellemstor kænguru skal man dog ikke forsøge at fange med hænderne. Den kan sparke ret hårdt, når den hopper, og den har en ret skarp klo på fødderne,« siger han.

Hvad skal man gøre, hvis man ser kænguruen?

»Jeg kan godt se, at der måske kan mangle nogen at ringe til. Falck kommer, hvis dyret er kommet til skade, og så længe ingen har efterlyst kænguruen, kan det godt være lidt svært, hvem der skal tage sig af den,« siger han.

Ricard Østerballe oplyser, at Givskud Zoo ikke har haft kænguruer i over ti år, så den kommer ikke derfra.

Hvor kænguruen så er stukket af fra, er altså et godt spørgsmål.