Er du på udkig efter at svinge dankortet i Danmarks bedste shoppingcenter, så skal du nu slå vejen forbi Rødovre.

Torsdag aften er shoppingcentret Rødovre Centrum nemlig blevet kåret til Danmarks bedste shoppingcenter i 2019 ved NCSC Awards i København.

Det skriver Rødovre Lokal Nyt.

Derudover vandt shoppingcenteret også prisen for den bedste marketingskampagne.

»Det er altså de to fornemste priser, og vi er så stolt over, at vi nu er Danmarks største, ældste og bedste,« siger Jesper Andreasen, der er direktør for A/S Rødovre Centrum, til mediet.

Awardshowet NCSC fandt sted i Charlottehaven i København, hvor der skulle uddeles flere forskellige priser.

De øvrige nominerede til showets mest prestigefyldte pris var:

Broen Shopping, Bruuns Galleri, Field's, Fisketorvet, FRB.C (Frederiksberg Centret), Friis Shoppingcenter, Herning Centret og Lyngby Storcenter.

Hvilket af de 9 shoppingcentre, der deltog i konkurrencen, synes du, er Danmarks bedste?

På deres hjemmeside skriver NCSC, at prisen gives til det shoppingcenter, der har opnået noget ekstraordinært på markedet i det seneste år og som kan blive set på som en rollemodel og inspiration for hele industrien.

Her faldt valget altså på Rødovre Centrum.

Det er tredje gang, at shoppingcentret modtager prisen.

De blev også kåret til Danmarks bedste shoppingcenter i 2005 og 2011.