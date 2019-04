Sommeren står for døren, og det betyder istid. Men hvor finder du Danmarks bedste is?

Det har Opdag Danmark fundet svaret på blandt mere end 100 af landets ishuse.

Med 3047 stemmer er vinderen af Danmarks Bedste Ishus 2019 kåret.

Ishuset Café Fru Dax på Rømø løb med sejren, mens Isvaflen i Ribe og Guf & Kugler i Aalborg kom på en anden og tredje plads.

'Vi vaaandt. Et KÆMPE tak til hele mit dygtige personale team- uden Jer var det ikke muligt. Til ALLE Jer der har stemt, delt , hjulpet & gået ligeså meget op i konkurrencen som os. Det er helt vildt. Af hjertet tak. Vi er stolte , taknemlige & MEGA glade over at kunne kalde os : Danmarks Bedste Ishus 2019. Vi vil gøre alt for at leve op til titlen,' skriver det nu prisvindende ishus på Facebook.

Opdag Danmark guider til oplevelser rundt i landet og kårer årligt også Danmarks bedste badehotel, campingplads, børneattraktion og burgere.

Sidste år stemte 57.742 på det bedste ishus, hvor Guf & Kugler i Nibe løb med sejren.

På Café Fru Dax fejrede de tirsdag titlen med gratis kaffe og gammeldags vaffelis til deres spisende gæster.