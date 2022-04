Her er dagens coronatal fra Statens Serum Institut.

Der er registreret 2.680 smittede siden onsdagens opdatering.

Samlet har man foretaget 19.228 pcr-test, og det betyder, at dagens positivprocent er 13,94.

Antallet af indlagte falder med 28 til 961.

Heraf er 16 indlagt på intensiv, hvilket er et fald på to personer siden torsdag, og otte ligger i respirator. Det er et fald på en enkelt person.

Der er registreret yderligere 24 dødsfald med en positiv pcr-test.