Ledigheden er på sit højeste punkt i næsten et halvt årti, og mange virksomheder forventer at præsentere blodrøde tal for året 2020.

Ja, coronakrisen har hevet tæppet væk under mange danske brancher, men.....

Det er ikke alle virksomheder, der kommer til at se tilbage på 2020 som et dårligt forretningsår.

Regnskabsprogrammet Dinero har nemlig analyseret 18.500 små, danske virksomheders regnskaber de første tre kvarter af året, og den gennemgang viser blandt andet, at webshops, som sælger tøj og sko, har haft en stigning på 34,4 procent i deres omsætning sammenlignet med samme periode sidste år.

Virksomheder, der tilbyder rengøring af bygninger og erhvervslokaler, har også nydt godt af den øgede fokus på rengøring og afspritning, hvilket har affødt en omsætningsstigning på 29 procent sammenlignet med sidste år.

»En økonomisk krise har mange tabere, men heldigvis også nogle vindere. Det smme gælder for coronakrisen,« siger Martin Thorborg, adm. direktør i Dinero, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Der er også en vis logik i, hvilke brancher der har oplevet en stigning iomsætningen fra sidste år til i år. Naturligt nok handler vi mere online, når butikkerne er lukkede, eller vi frarådes at bevæge os ud – og selvfølgelig bruger virksomhederne flere penge på rengøring lige nu, så borde og dørhåndtag bliver sprittet af.«

Dinero har også kigget på virksomhedernes geografiske placering, og her viser analysen, at de små virksomheder i Nordsjælland er allerhårdest ramt.

Her er omsætningen nemlig faldet med 20,1 procent i de første tre kvartaler af året, når du sammenligner med samme periode sidste år.