Der har formentlig været ekstra god stemning på kontorerne hos Toyota verden over her til eftermiddag.

Toyota Yaris har nemlig vundet 'Car of the Year 2021'.

Den lille japaner vandt foran Fiat 500 og Cupra Formentor.

Kåringen sker normalt i forbindelse med åbningen af den store biludstilling i Genève i Schweiz, men grundet covid-19 var arrangementet aflyst. Derfor skete kåringen over en onlinepræsentation.

Mads Christensen er blevet brevkasseredaktør – og hvor heldig kn man være? Det er her på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mads Christensen er blevet brevkasseredaktør – og hvor heldig kn man være? Det er her på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Bilentusiast Mads Christensen, der også har en brevkasse her på B.T., har ikke meget til overs for 'Årets Bil 2021 i Europa'.

»Det handler selvfølgelig om, hvilke præmisser der bliver sat op, når man laver sådan en kåring. Hvis det er at finde en lille, billig bil med kort livscyklus, så lever den da fuldstændig op til det. Spørger man én million mennesker, så er der nok ikke en eneste, der ville vælge Toyota Yaris som deres drømmebil, men mange må jo nøjes med det.«

»Jeg er modstander af den slags biler. Det er en dødsfælde, hvis du spørger mig. Jeg vil sgu ikke køre galt i en Yaris, og gud forbyde, at jeg nogensinde skulle blive nødt til at køre i en. Det er kun marginalt bedre end at tage bussen,« siger han.

Toyota Yaris modtog fem ud af fem stjerner i Euro NCAPs sikkerhedstest.

Det er anden gang, at Toyota Yaris løber med titlen som ’Årets Bil i Europa’. Første gang var i år 2000.

Det er 58. gang, at en jury af europæiske biljournalister kårer ’Car of the Year’.