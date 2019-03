Skolevogns-demonstration.: En kortege af køreskolebiler kørte torsdag middag rundt i Aalborg-Nørresundby området. Formålet med demonstrationen var, ifølge Kørelærerforeningsformand Jens Madsen Aalborg, at gøre opmærksom på at der nu er flere ugers ventetid på at få eleverne til køreprøve. Kørelærerforeningen vil have at justitsministeren skal give tilladelse til at politiet skal uddanne civile motorsagkyndige, så det ikke kun er uddannede politifolk der står for prøverne. Her er skolebilerne efter turen gennem byen. Foto: Henning Bagger