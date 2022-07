Lyt til artiklen

1.000 kroner i kontrolafgift.

Det er prisen for at køre uden billet fra 1. september 2022 i Midttrafiks busser, Letbanen og i Midtjyske Jernbaners tog.

Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse.

'Midttrafiks kontrollører oplever i højere grad, at kunderne kører uden billet, når de laver kontroller,' står der i pressemeddelelsen.

Og derfor er prisen nu steget til 1.000 kroner fremfor 750 kroner.

'Kontrolafgiften tager et ordentligt hop opad, fordi den ikke har været reguleret siden 2011.'

'Nu bliver den reguleret, så den svarer til den prisudvikling, der har været på billetterne siden 2011,' oplyser Midttrafik.

Midttrafik skriver, at billetindtægten er nødvendig for at fastholde det kollektive trafiktilbud i et område.

Midttrafik står for den kollektive trafik i Midtjylland og dækker 18 kommuner i regionen.

'Midttrafik opfordrer kunderne til at købe den rigtige billet, så de undgår at få en kontrolafgift,' står der i pressemeddelelsen.