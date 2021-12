Der er tilsyneladende forskel på det held, man kan skrabe sig til.

I hvert fald hvis man ser på, hvor i landet det er lykkedes for danskere at kratte sig til hovedgevinsten i den populære juleskrabekalender.

For her er der to landsdele, der i den grad stikker ud – på positiv og på (meget) negativ facon.

Først og fremmest skal man nok ikke læse videre nu, hvis man er nordjyde og fuld af forhåbninger om at skrabe sig til toppræmien på en million kroner.

En opgørelse fra Danske Spil viser nemlig, at der i de seneste ti år kun har været en nordjysk vinder blandt de i alt 38 danskere, der har fået de nødvendige ti juletræer.

Omvendt ser der ud til at være mest træfsikkerhed i Region Syddanmark, der har produceret flest vindere: 11 styk. Dog kun lige et enkelt nøk foran Region Hovedstaden, der dog retteligt har markant flere indbyggere.

Her er vinderskrabekalenderne blevet købt i de seneste ti år, opgjort pr. region:

Region Syddanmark: 11 vindere.

Region Hovedstaden: 10 vindere.

Region Midtjylland: 8 vindere.

Region Sjælland: 7 vindere.

Region Nordjylland: 1 vinder.

Region Hovedstaden: 10 vindere. Region Midtjylland: 8 vindere. Region Sjælland: 7 vindere. Region Nordjylland: 1 vinder. Og så har der desuden været en enkelt vinder i Grønland.

Der er dog også lige et par bemærkelsesværdige ting at nævne, hvis man ser på de specifikke byer, hvor vinderkalenderne er købt. For her springer nogle få geografiske lokationer i øjnene.

Eksempelvis er der to gange i de seneste ti år blevet skrabet en million i relativt lille Rønne på Bornholm.

»Vores skrabejulekalender giver både spænding og hygge i de danske hjem, og historisk set ser Rønne ud til at være den helt rigtige by at købe kalenderen i, hvis man går efter at skrabe ti juletræer,« siger Camilla Dalgaard, Brand Manager i Danske Spil.

Også i Fredericia, Viborg samt i de noget større byer Odense og København har der været registreret to vindere i seneste årti.

Juleskrabekalenderen blev lanceret i 1994, og i alt har 64 danskere siden dengang vundet den store milliongevinst.