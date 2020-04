Regeringens beslutning om at genåbne vuggestuer, børnehaver, dele af folkeskolen samt en række fritidstilbud vil blive gennemført over flere dage fra onsdag den 15. april.

Sådan er meldingen nu fra Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

»Børn og medarbejdere møder ind til en ganske anderledes hverdag, vi vender ikke tilbage til verden før corona. Der er eksempelvis vuggestuebørn, som nu ikke er blevet afleveret i en måned, hvor det er hensigtsmæssigt, at medarbejderne lige har landet fødderne, inden de skal tage imod,« siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, og fortsætter:

»Vi arbejder stenhårdt på at forberede os, ikke mindst på at finde flere voksne omkring børnene. Både rammer og dagens indhold bliver anderledes, men jeg er sikker på, at vi også i denne situation kan tilbyde en god hverdag for børnene og de unge.«

Her er planen for skoler og børnehaver i Aarhus Kommune Tirsdag 14. april: Fortsat nødpasning for alle tilmeldte. Onsdag 15. april: Dagtilbud (inklusive selvejende) åbner onsdag 15. april for: 3-5-årige børn i dagtilbud.

Alle børn i specialtilbud (specialbørnehaver).

Der er fortsat nødpasning for 0-2-årige børn – men i den afdeling eller dagpleje, hvor barnet plejer at gå. Tilmelding skal ske gennem afdeling eller dagpleje. Forældre vil få nærmere information. Skoler og SFO samt fritidstilbud åbner onsdag 15. april for: Elever fra 0., 1., og 2. klasse på alle folkeskoler.

Alle elever fra 0.-10. klasse i specialklasser.

Alle elever fra 0.-10. klasse i specialskoler (med forbehold for blandt andet hygiejneforhold og særlige forholdsregler på handicap-området) Torsdag 16. april: Dagtilbud (inklusive selvejende) åbner for: 0-2-årige børn. Dagplejen åbner torsdag 16. april for: Alle børn. Skoler, SFO samt fritids- og ungdomsklubber åbner torsdag 16. april for: Elever fra 3. og 4. klasse. Fredag 17. april: Skoler, SFO samt fritids- og ungdomsklubber åbner fredag 17. april for: Elever i 5. klasse. Kilde: Aarhus Kommune

Aarhus er første kommune med klar udmelding om plan for hele ugen efter påske.

Københavns Kommune vil senest på tirsdag den 14. april melde ud til forældre, hvilke skoler og børnehaver der åbner om onsdagen.

Til gengæld er meldingen fra Aalborg Kommune, at alle skoler åbner for elever op til 5. klasse fra onsdag i næste uge. Meldingen for børnhaver og daginstitutioner er ikke klar endnu for den kommune.

