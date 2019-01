Få minutter inden rådhusklokkerne slog midnat nytårsaften, fik direktør Henrik Sørensen fra Hedensted et opkald.

»Pri-Dana Elektronik står i flammer,« lød det helt kort, da han tog telefonen op til øret.

Det skriver Horsens Folkeblad.

På et splitsekund ændrede direktørens nytårsaften sig. Hans virksomhed gennem adskillige år var i brand.

Derfor blev de næste seks timer, der ellers skulle stå i festlighedernes tegn, erstattet af selskab med brandfolk, røgdykkere og betjente.

»På det tidspunkt var det om at være så kold og rolig som mulig. Først her bagefter kan jeg mærke, at min reaktion for alvor begynder at ramme. Det er forfærdeligt at tænke på, og det er så uvirkelig en ting at opleve på årets sidste dag,« siger Henrik Sørensen til Horsens Folkeblad.

Den 1.000 kvadratmeter store produktionshal i Hedensted blev i løbet af natten slukket, men det endte alligevel med at koste direktøren dyrt.

Produktionshallen var fyldt med udstyr som alt sammen blev brændt ned til grunden. Alligevel er det for tidligt at sige, hvad det får af konsekvenser for elektronikvirksomheden.

Derfor vil de cirka 50 medarbejdere også møde ind på arbejde onsdag.

Det bliver samtidig dagen, hvor Henrik Sørensen skal have en snak med sit forsikringsselskab og finde ud af, hvilke muligheder der er.

Der er dog alligevel noget, som Henrik Sørensen kan trøste sig med. På grund af den hurtige indsats hos brandvæsenet, lykkedes det nemlig at undgå skader på Pri-Danas øvrige 14.000 etagemeter, og dermed blev resten af virksomheden reddet.

Der er endnu ikke kommet en afklaring på, hvad der var skyld i branden. Det skal de brandtekniske undersøgelser klarlægge.