Da Henrik Vang Olesen onsdag læste nyheden om et decideret fyrværkeri-baghold i Albertslund, fik den 52-årige brandmand en vaskeægte deja-vu-oplevelse.

For præcis ét år siden stod han nemlig samme sted med sine kollegaer fra Hovedstadens Beredskab, der var blevet sendt ud til 'ild i en skraldespand'.

Men ude på adressen – ved Fosgården i Albertslund – kunne brandmændene ikke inde fra bilen få øje på nogen skraldespand.

Derfor trådte Henrik og kollegaerne ud af bilen, og så brød helvede løs.

»I det sekund, vi træder ud af bilen, bliver vi bombarderet. Der kommer raketter alle vegne fra, og der er ingen tvivl om, at de var klar, og at det var et baghold,« husker Henrik Vang Olesen, der er overbrandmester i Hovedstadens Beredskab.

Overbrandmesteren og kollegaerne var heldigvis iklædt tøj, der beskytter mod det meste fyrværkeri, samt sikkerhedsbriller og visir.

Derfor husker Henrik også, at han tog det pludselige angreb med ophøjet ro.

»Jeg har lavet det her i mange år og har også en fortid i forsvaret, så jeg ved, at vi er fint beskyttet. Det eneste, der kunne gøre mig bange, ville være en krysantemumbombe eller lignende. Men jeg ved, at mange af mine kollegaer syntes, det var ubehageligt,« siger han.

Heldigvis kom ingen af brandfolkene til skade, og de kom hurtigt ind i brandbilerne igen, så de kunne forlade stedet.

Men denne nytårsaften var den så gal igen, da en gruppe brandmænd blev sendt ud til Fosgården for at slukke en containerbrand, hvor de blev angrebet med raketter.

Ifølge Københavns Vestegns Politis vagtchef var det »mere held end forstand, at ingen blev ramt«, men i søndags var det held ikke til stede, da en brandmand blev ramt i ansigtet af et bomberør og måtte behandles på skadestuen.

»Det giver ingen mening, men jeg er desværre ikke overrasket. Jeg har arbejdet 20 nytårsaftener, og alle 20 gange er jeg blevet angrebet. Den nye tendens er bare, at man bliver lokket i deciderede baghold,« siger Henrik Vang Olesen.

Generelt er det ifølge Henrik Vang Olesen også blevet et mønster, at der ikke er den samme respekt for folk som ham længere.

»Respekten for autoriteter er nedadgående. Det kan man sagtens mærke. Jeg bliver dog ved med at tænke på, at det ikke er mig som person, men uniformen, som de skyder efter,« siger han.

Men brandfolk er ikke de eneste, der er blevet angrebet med raketter og bomberør mellem jul og nytår.

Videoer fra hele landet – specielt fra Nørrebro i København – har vist, hvordan helt tilfældige fodgængere og cyklister har været skydeskive for grupper af ballademagere med fyrværkeri.

Og den del ryster i den grad Henrik Vang Olesen.

»Det er fuldstændig vanvittigt og helt uacceptabelt. Det er meget farligt, og det kan ikke være normalt tænkende mennesker, der kan finde på at skyde efter tilfældige mennesker,« siger overbrandmesteren.

Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt nytårsdag en mand og idømte ham 60 dages ubetinget fængsel for netop at have ramt en kvinde med et bomberør.