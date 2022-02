En journalist og en fotograf fra Ekstra Bladet er lørdag blevet såret af skud i krigsramte Ukraine. Det skriver avisen. Begge er uden for livsfare.

Avisens chefredaktør Henrik Qvortrup siger til B.T., at man er dybt taknemmelig for, at det ikke gik værre, end det er gjort.

»De er på vej til et andet hospital i et sikkert område lige nu – en af dem er blevet opereret allerede, men de er ikke i livsfare,« siger han.

Han siger videre, at episoden understreger, hvor farligt det er at opholde sig i landet – og at det derfor også understreger vigtigheden af, at der bliver lavet journalistik derfra.

»De er topprofessionelle. De har været det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Intet af det her er deres egen skyld,« siger Henrik Qvortrup.

De to blev ramt af skud, da de var udsendt af avisen i det østlige Ukraine omkring byen Ohtyrka. Her blev deres bil beskudt. De bar begge skudsikkert udstyr, men blev ramt og derefter hurtigt bragt til et hospital i området.

Der er tale om journalist Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg Mikkelsen.

»Først og fremmest er vi selvfølgelig utroligt lettede over, at Emil og Stefan er uden for livsfare, men de er desværre blevet beskudt og er begge sårede. De er på et hospital, og vi arbejder selvfølgelig benhårdt på først og fremmest at få dem i sikkerhed og sidenhen evakueret,« siger Knud Brix, der er chefredaktør på Ekstra Bladet, til Ritzau.

Ekstra Bladet og JP/Politikens Hus er i kontakt med Udenrigsministeriet. Desuden arbejder man sammen med et eksternt sikkerhedsfirma om evakuering af de to journalister.

»Vi har to andre journalister i landet,« siger Qvortrup og fortsætter:

»Vi må nu overveje, om det er for farligt at lade dem blive.«

Stefan Weichert siger på vegne af de to, at de er ved godt mod.

»Vi er glade for at være i live. Vi er ved godt mod omstændighederne taget i betragtning og håber, at vi snart kan komme hjem,« siger han til Ekstra Bladet.

Han tilføjer, at de ikke har yderligere kommentarer. De tos familier er blevet underrettet, men familierne ønsker ifølge Ekstra Bladet ikke at blive kontaktet af pressen.