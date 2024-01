Torsdag er en god dag for Henrik Qvortrup.

B.T.s politiske analytiker jubler nemlig over, at han bestod sin teoriprøve og dermed kunne forlade eksamenslokalet med sit lyserøde kørekort intakt.

Henrik Qvortrup fortæller over for B.T., at han uheldigvis havde fået tre klip i sit kørekort inden for en treårig periode.

Og det betyder ifølge dansk lovgivning, at man automatisk bliver idømt en betinget frakendelse af sit kørekort i seks måneder.

Man skal altså bestå både teori og praktisk prøve for at beholde kørekortet.

»Det ene af mine klip var lidt usportsligt, synes jeg,« smiler Henrik Qvortrup.

»Jeg holdt helt stille i en trafikkø midt i København og gjorde som så mange andre det, at jeg tog telefonen frem. Naboen i køen viste sig at være civil politibetjent,« fortæller han.

Nu er Henrik Qvortrup imidlertid på vej til at generhverve sig sit kørekort.

Men han sender en advarsel til andre, som har to klip på kørekortet:

»Det er ikke nogen walkover. Jeg betragter mig som i al fald gennemsnitligt begavet, men den der "hvad vil du være særligt opmærksom på"-logik er altså svær, når man har kørt bil i mange år,« konstaterer Henrik Qvortrup i et opslag på sin facebook-profil.

Han håber nu, at den praktiske prøve blive en anelse nemmere at have med at gøre.