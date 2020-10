Den politiske redaktør på B.T. – Henrik Qvortrup – er tirsdag vært på programmet 'P1 Debat'.

Programmet vil have fokus på P1-værten Mads Aagaard Danielsen, der for to uger siden blev sendt hjem fra DR og var hovedperson i en artikel i Berlingske søndag, hvor flere personer stod frem og fortalte, at han havde udsat dem for grov chikane, krænkelser og truende adfærd.

Du kan følge programmet her i livebloggen og i videoafspilleren øverst.