Henrik Qvortrup er færdig som chefredaktør hos Ekstra Bladet.

Det skriver mediet selv.

Her citeres en pressemeddelelse fra JP/Politikens Hus.

Her fortæller Qvortrup, at han er stolt over, hvor han efterlader Ekstra Bladet.

»Men det står også klart for mig, at selve journalistikken vægter højere end den ledelsesmæssige rolle, og derfor vil jeg nu hellige mig journalistikken igen,« siger Henrik Qvortrup.

I stedet for Henrik Qvortrup overtager Knud Brix jobbet som ansvarshavende chefredaktør.

Han varetog i forvejen jobbet som Ekstra Bladets anden chefredaktør.

Han fortæller, at han er fuld af glæde og æresfrygt.

Selvom Henrik Qvortrup er færdig som chefredaktør på Danmarks næststørste online medie målt på sidevisninger, så skal han fortsat have sin podcast Q&Co samt lave politiske analyser for avisen.