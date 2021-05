Ekstra Bladet får ny ansvarshavende chefredaktør.

Det bliver Henrik Qvortrup, der skal overtage hjørnekontoret på Rådhuspladsen. Han skifter fra en stilling som politisk redaktør på B.T.

Ekstra Bladets tidligere ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen stoppede i marts efter 14 år som øverste ansvarlige for avisen.

Siden da har Pernille Holbøll været konstitueret ansvarshavende chefredaktør efter at være kommet fra en stilling som digital chefredaktør på avisen.

Kristoffer Eriksen har været en del af chefredaktionen sammen med Pernille Holbøll.

Men Kristoffer Eriksen har netop meldt ud på Twitter, at han stopper på sin post.

»Jeg har i dag besluttet at forlade Ekstra Bladet,« skriver Kristoffer Eriksen og lader vide, at der i næste uge kommer 'nyt om mine fremtidige gøremål.'

Henrik Qvortrup har siden august 2020 været politisk redaktør på B.T. Han kom netop fra Ekstra Bladet, hvor han var politisk kommentator.

B.T.'s ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby siger følgene i en udtalelse:



»Henrik Qvortrup har været en gevinst for B.T. i vores opbygning af en stor og slagkraftig politisk redaktion. Han har været markant og med stor indsigt analyseret det politiske miljø døgnet rundt det seneste år.

Henrik Qvortrup har sammen med den øvrige B.T.-redaktion været med til at sikre, at B.T. i dag er det ubestridt største nyhedssite herhjemme.Vi ønsker ham held og lykke i sit nye virke, i en mediebranche hvor konkurrencen er skærpet på den digitale front.«

57-årige Qvortrup har i øvrigt tidligere været politisk redaktør på TV2, chefredaktør på Se & Hør og chefredaktør på B.T.

Pernille Holbøll går på barsel ultimo maj og fortsætter i en stilling som ledende chefredaktør med særligt ansvar for redaktionel og organisatorisk udvikling, når hun vender tilbage fra barsel primo 2022.

Henrik Qvortrup tiltræder posten om ansvarshavende chefredaktør senest 1. juli.