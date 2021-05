Qvortrup skifter stillingen som politisk redaktør på B.T. ud med rollen som ansvarshavende chefredaktør på EB.

B.T.'s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, bliver ny ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet senest 1. juli.

Det oplyser JP/Politikens Hus i en pressemeddelelse.

57-årige Qvortrup har tidligere været politisk kommentator på Ekstra Bladet, ligesom han har været politisk redaktør på TV2, chefredaktør på Se & Hør og chefredaktør på B.T.

Nuværende chefredaktør for Ekstra Bladet Kristoffer Eriksen forlader samtidig avisen, skriver han på Twitter.

- Jeg har i dag besluttet at forlade Ekstra Bladet. Stort tillykke til Henrik Qvortrup med det vigtigste job i dansk dagspresse, skriver han.

Ekstra Bladets tidligere ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen stoppede i stillingen i marts. Han havde været ansvarlig for avisen i 14 år.

Indtil nu har Kristoffer Eriksen været chefredaktør, mens Pernille Holbøll er konstitueret ansvarshavende chefredaktør.

Hun går på barsel i maj, og fortsætter derefter i en stilling som ledende chefredaktør i 2022.

Qvortrup anser avisen som "indbegrebet af den fjerde statsmagt" udtaler han i meddelelsen.

- Ekstra Bladet er - når det er skruet rigtigt sammen - indbegrebet af den fjerde statsmagt. Den position agter jeg at udbygge yderligere.

- Jeg glæder mig til at sætte mit præg på et medie, der skal være ambassadør for den store del af danskerne, der i dag ikke oplever sig repræsenteret af samfundseliten, udtaler han.

Qvortrups tid på Se & Hør bliver især husket for, at bladet under hans ledelse betalte sig til personfølsomme data fra kendte personer via en såkaldt tys-tys kilde, der lækkede data fra Nets.

Qvortrup blev dømt i 2016 for sin medvirken. Han fik tre måneders frihedsberøvelse i fodlænke og 200 timers samfundstjeneste.

Det bemærker JP/Politikens Hus sig også i meddelelsen, men Qvortrup siger, at det er et afsluttet kapitel.

- Se & Hør-sagen er mit livs største fejltagelse. Jeg har modtaget min dom og har afsonet den. Og det er klart, at jeg har lært rigtig meget af min fejl, lyder det.

/ritzau/